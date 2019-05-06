Вейонис и Кариньш выразили соболезнования близким погибших в Шереметьево

"Глубокие соболезнования людям в Москве, потерявшим своих близких и друзей в пожаре самолета "Аэрофлот"", - написал Кариньш в твиттере.

Также на официальном профиле президента Латвии в твиттере опубликована запись с соболезнованиями.

Фотогалерея: В Шереметьево при посадке загорелся самолет

В воскресенье в московском аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет Superjet 100-95, выполнявший совместный рейс компаний "Аэрофлот" и KLM Москва-Мурманск. Вскоре после вылета из Шереметьево самолет запросил экстренную посадку, а затем совершил "жесткую” посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание".

На борту находилось 78 человек, 41 из них погиб.