Прошел почти год! Солистка "Фристайла" вышла из комы

Российская певица и солистка коллектива "Фристайл" Нина Кирсо попала в больницу с инсультом в июне 2018 года. Женщине была сделана операция, а потом она впала в кому. Теперь СМИ сообщают, что она открыла глаза. Об этом пишет StarHit.ru.