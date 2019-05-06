Пн, 6.05.2019
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Прошел почти год! Солистка "Фристайла" вышла из комы

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Нина Кирсо

ФОТО: https://www.instagram.com/ninakirso

Российская певица и солистка коллектива "Фристайл" Нина Кирсо попала в больницу с инсультом в июне 2018 года. Женщине была сделана операция, а потом она впала в кому. Теперь СМИ сообщают, что она открыла глаза. Об этом пишет StarHit.ru.

Родные уже не верили, что это произойдет чудо, ведь певица была в таком состоянии почти год.

"Открыла глаза. Состояние певицы остается крайне тяжелым", - объяснил журналистам продюсер Андрей Разин.

Напомним, 55-летняя звезда перенесла инсульт 1 июня 2018 года.

Женщина стало плохо, и она потеряла сознание. В этот момент она была дома одна.

Кирсо была проведена операция, но потом она впала в кому. Сестра певицы верила в чудо и собирала деньги на ее лечение и реабилитацию, а коллеги активно давали благотворительные концерты.

В группе Нину временно заменила 39-летнюю Ната Недина.

Напомним, коллектив "Фристайл" был основан в 1988 году. Наибольшую популярность группа приобрела благодаря песне "Ах, какая женщина".

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С КОЛДУНОМ....

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ИНТЕР, 28.03, Киев...

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