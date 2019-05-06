Прошел почти год! Солистка "Фристайла" вышла из комы

Российская певица и солистка коллектива "Фристайл" Нина Кирсо попала в больницу с инсультом в июне 2018 года. Женщине была сделана операция, а потом она впала в кому. Теперь СМИ сообщают, что она открыла глаза. Об этом пишет StarHit.ru.
Родные уже не верили, что это произойдет чудо, ведь певица была в таком состоянии почти год.
"Открыла глаза. Состояние певицы остается крайне тяжелым", - объяснил журналистам продюсер Андрей Разин.
Напомним, 55-летняя звезда перенесла инсульт 1 июня 2018 года.
Женщина стало плохо, и она потеряла сознание. В этот момент она была дома одна.
Кирсо была проведена операция, но потом она впала в кому. Сестра певицы верила в чудо и собирала деньги на ее лечение и реабилитацию, а коллеги активно давали благотворительные концерты.
В группе Нину временно заменила 39-летнюю Ната Недина.
Напомним, коллектив "Фристайл" был основан в 1988 году. Наибольшую популярность группа приобрела благодаря песне "Ах, какая женщина".