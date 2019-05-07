Линкайтс выразил недоверие членам правления LDz

Во вторник, 7 мая, Линкайтс встретится с руководством LDz.

После оценки деятельности LDz был сделан вывод, что на предприятии существует потенциальная коррупция и осуществляются различные коррупционные схемы. Минсообщения предоставило соответствующую информацию также Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

"Первое впечатление - что многие вещи делаются непрозрачно, это дает возможность для различных схем и коррупционных действий", - заявил Линкайтс.

Министр сообщил, что совет LDz заказал аудит, что свидетельствует о том, что правление предприятия не было хорошим хозяином.

"Это не касается четвертого члена правления - Эрика Шмукстса, которого можно назвать патриотом отрасли, и в подведомственной ему сфере нечего критиковать. Он пользуется полным моим доверием", - подчеркнул политик.

Информация передана совету LDz, который на следующей неделе соберется на заседание и рассмотрит вопрос о работе членов правления.

"Я не имею права освобождать членов правления от должностей, но я заявил совету, что мне было бы трудно сработаться с правлением предприятия, чтобы реализовать планы правительства в железнодорожной отрасли", - отметил министр.



По уставу LDz, в правлении компании работают четыре члена, избираемые на пять лет. Сейчас в правление LDz входят председатель правления Эдвин Берзиньш и члены правления Айвар Стракшас, Эрик Шмукстс и Айнис Стурманис.

По информации агентства LETA, работу в правлении LDz сможет продолжить только Шмукстс.

Берзиньш работает в правлении LDz с 2011 года, а с 2016 года является председателем правления. Срок его должностных полномочий истекает 24 февраля 2021 года. Он является также заместителем председателя совета RB Rail.

