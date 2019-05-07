В Латвию с единственным концертом возвращается виртуоз хаммонд-органа Рафаэль Резниг

Фронтмен концерта, австриец Рафаэль Резниг (1979) – виртуоз Хаммонд-органа (винтажного инструмента с амплитудно-частотной модуляцией и знаменитым вибрато звуком "Лесли"),

5-кратный номинант престижного журнала DownBeat в категории Best Organ Player of the Year (2013, 2015-2018).

В разных составах Резниг издал 19 сольных альбомов, принял участие в записи более 40 дисков. Артист выступает по всему миру, в том числе в New Morning в Париже, Buddy Guy's Legends в Чикаго, A-Trane в Берлине, Birdland в Вене, Puistoblues в Финляндии, Passions Festival Cognac во Франции, Veneto Jazz Festival в Италии, в Дубайском джазовом фестивале и др.

Избранный им инструмент в 50-е годы вышел из соборов на блюзовую сцену и стал незаменимой краской в звуковой палитре блюза, джаза, ритм-энд-блюза и зарождающейся тогда рок-музыки.

Впитав дух Hammond’а и лучшие идеи таких его корифеев как Jimmy Smith, Groove Holmes, Don Patterson, Jimmy McGriff, Рафаэль Ресниг уникальным образом соединил блюзовую Хаммонд-традицию с современным фанком, а его артистизм и темперамент превращают концерты Рефаэля в яркие музыкальные шоу.

"Рафаэль Резниг музыкант экстра-класса! Профессиональных мастеров игры на органе Hamond в мире можно сосчитать по пальцам и он один из них! Используйте возможность слышать его игру в концерте!", - говорит гитарист Айвар Херманис.

В 2012 году артист выступал в Сигулдском блюзовом фестивале, создав группу Raphael Wressnig & Latvian Groove. Результатом все были настолько довольны, что сразу же поступило предложение о продолжении сотрудничества, результаты которого мы видим теперь.

Артис Орубс свое мастерство доказал в самых разных музыкальных стилях и как исполнитель, и как композитор и продюсер. Орубс играет также и в биг-бенде Латвийского радио.

Музыкально разноцветный саксофонист Гинтс Паберзс, который великолепно владеет не только джазом, фанком и другими ритмическими музыкальными ответвлениями, но и классической музыкой, в последнее время он наиболее часто слышен в составе "Абонементного оркестра" Интарса Бусулиса.

В свою очередь, Янис Калниньш является одним из самых востребовфнных, душевнейших и эмоциональных гитаристов. Он играл вместе с Питом Андерсонсом, в составе групп Дениса Пашкевица, Latvian Blues Band, Alaska Dreamers, а сейчас Калниньш участник квартета певицы Кристине Праулини и один из самых востребованных гитаристов Латвии в области сессий музыкальных записей.

Коллектив неоднократно выступал по всей Прибалтике, в том числе в распроданном концерте в лиепайском концертном зале Lielais dzintars, а в этом году в силу занятости музыкантов будет единственный концерт в Балтии –

Raphael Wressnig & Latvian Groove, 8 мая в 19:30 в Центре культуры "Адажи".