В Литве из колонии незаконно отпущен колумбиец, отбывавший срок за провоз наркотиков

Осужденный был освобожден, когда Верховный суд Литвы вернул дело на дорассмотрение в Литовский Апелляционный суд (ЛАС).

"Собираются данные и оценивается ситуация, почему сотрудники исправительной колонии так истолковали распоряжение Верховного суда и приняли решение об освобождении", – сказал журналистам во вторник старший прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.

По его словам, не ясно, где сейчас находится отпущенный на свободу колумбиец, объявлен его розыск.

"Полагаю, что в Литве его в данный момент уже нет", – добавил прокурор.

Д. Пенья-Мурильо был осужден по делу об одной из крупнейших контрабанд наркотиков.

Он был признан виновным в том, что в составе организованной группы приобрел и хранил на складе большое количество кокаина. Было установлено, что там находилось более 71 кг кокаина с целью его реализации.

В конце января прошлого года Д. Пенья-Мурильо был осужден на девять лет лишения свободы за незаконное владение наркотическими или психотропными веществами.

По этому делу суд первой инстанции также осудил двух литовцев – Вайдотаса Матулайтиса и Кястутиса Зенку, они были осуждены на восемь и восемь с половиной лет лишения свободы, однако В. Матулайтис был оправдан Апелляционным судом.

Сроки наказания К. Зенки и Д. Пеньи-Мурильо остались не измененными, однако когда дело вернулось в Апелляционный суд, по мнению прокуроров, в отношении осужденных должны были остаться в силе меры пресечения, примененные судом первой инстанции.

Тогда К. Зенке не был назначен арест, а Д. Пенья-Мурильо оставался под стражей. Поэтому прокуроры убеждены, что Д.Пенья-Мурильо не мог быть отпущен на свободу.

Доставленные из Колумбии вместе с углем почти 70 кг кокаина полиция обнаружила в 2015 году после продолжавшейся несколько лет операции. Это одна из крупнейших партий кокаина, которые были обнаружены за всю историю полиции независимой Литвы.

Кокаин был подмешан в груз угля весом 250 тонн. Пять сотрудников криминальной полиции собственными руками раскапывали груз, доставая из него кокаин.