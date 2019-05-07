В Литве из колонии незаконно отпущен колумбиец, отбывавший срок за провоз наркотиков
Есть подозрения в том, что в исправительной колонии Литвы незаконно освободили осужденного гражданина Колумбии Диего Пенью-Мурильо. Во вторник прокуратура сообщила о начале досудебного расследования невыполнения служебных обязанностей должностных лиц.
Осужденный был освобожден, когда Верховный суд Литвы вернул дело на дорассмотрение в Литовский Апелляционный суд (ЛАС).
"Собираются данные и оценивается ситуация, почему сотрудники исправительной колонии так истолковали распоряжение Верховного суда и приняли решение об освобождении", – сказал журналистам во вторник старший прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.
По его словам, не ясно, где сейчас находится отпущенный на свободу колумбиец, объявлен его розыск.
"Полагаю, что в Литве его в данный момент уже нет", – добавил прокурор.
Д. Пенья-Мурильо был осужден по делу об одной из крупнейших контрабанд наркотиков.
Он был признан виновным в том, что в составе организованной группы приобрел и хранил на складе большое количество кокаина. Было установлено, что там находилось более 71 кг кокаина с целью его реализации.
В конце января прошлого года Д. Пенья-Мурильо был осужден на девять лет лишения свободы за незаконное владение наркотическими или психотропными веществами.
По этому делу суд первой инстанции также осудил двух литовцев – Вайдотаса Матулайтиса и Кястутиса Зенку, они были осуждены на восемь и восемь с половиной лет лишения свободы, однако В. Матулайтис был оправдан Апелляционным судом.
Сроки наказания К. Зенки и Д. Пеньи-Мурильо остались не измененными, однако когда дело вернулось в Апелляционный суд, по мнению прокуроров, в отношении осужденных должны были остаться в силе меры пресечения, примененные судом первой инстанции.
Тогда К. Зенке не был назначен арест, а Д. Пенья-Мурильо оставался под стражей. Поэтому прокуроры убеждены, что Д.Пенья-Мурильо не мог быть отпущен на свободу.
Доставленные из Колумбии вместе с углем почти 70 кг кокаина полиция обнаружила в 2015 году после продолжавшейся несколько лет операции. Это одна из крупнейших партий кокаина, которые были обнаружены за всю историю полиции независимой Литвы.
Кокаин был подмешан в груз угля весом 250 тонн. Пять сотрудников криминальной полиции собственными руками раскапывали груз, доставая из него кокаин.
Чтобы замаскировать доставку кокаина под груз угля, преступники создали предприятия прикрытия в Литве, России и на Украине. Груз доставлялся в морских контейнерах, он был привезен в Алитус.