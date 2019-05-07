Появилась новая информация о визите новозеландского стрелка в Латвию
Террорист Брентон Таррант, убивший 5 марта в Новой Зеландии 51 человека, в прошлом году приезжал в Латвию. Согласно информации TV3, злоумышленник усиленно интересовался военной историей Латвии.
Информацию о деятельности Таранта в Латвии обобщает служба Государственной безопасности.
"Первичная информация может быть такая, что он [Тарант] усиленно интересовался военной историей; Латвия хорошее место для заинтересованных в военной истории, принимая во внимание наше историческое наследие", - говорит заместитель начальника полиции безопасности Эрик Цинкус.
В расследовании силы объединяют несколько стран. Было изучено, каким образом терорист путешествовал по Европе и что предпринял здесь. "У нас есть список, где этот человек останавливался на территории Латвии, мы эту информацию проверяем и делимся с партнерскими службами, чтобы мы могли получить полную информацию", - сообщил Цинкус.
Один из городов, которые посетил Таррант - Салдус. Там он ночевал в местной гостинице.
"Я сам не был в то время в Латвии, однако в Салдусе, а также в нашей гостинице были сотрудники службы безопасности, собирали информацию, опрашивали работников. Это все, что мне известно по этому делу", - сказал владелец гостиницы Demians Алдис Ванадзиньш.
Таррант в данный момент находится в тюрьме строго режима в Новой Зеландии. Судья попросил провести проверку психического здоровья злоумышленника. Следующее заседание суда планируется в следующем месяце.