Появилась новая информация о визите новозеландского стрелка в Латвию

Информацию о деятельности Таранта в Латвии обобщает служба Государственной безопасности.

"Первичная информация может быть такая, что он [Тарант] усиленно интересовался военной историей; Латвия хорошее место для заинтересованных в военной истории, принимая во внимание наше историческое наследие", - говорит заместитель начальника полиции безопасности Эрик Цинкус.

В расследовании силы объединяют несколько стран. Было изучено, каким образом терорист путешествовал по Европе и что предпринял здесь. "У нас есть список, где этот человек останавливался на территории Латвии, мы эту информацию проверяем и делимся с партнерскими службами, чтобы мы могли получить полную информацию", - сообщил Цинкус.

Один из городов, которые посетил Таррант - Салдус. Там он ночевал в местной гостинице.

"Я сам не был в то время в Латвии, однако в Салдусе, а также в нашей гостинице были сотрудники службы безопасности, собирали информацию, опрашивали работников. Это все, что мне известно по этому делу", - сказал владелец гостиницы Demians Алдис Ванадзиньш.