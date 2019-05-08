Скончался автор песен "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко"

В среду, 8 мая, на 86-году жизни скончался советский композитор Евгений Крылатов. Он был автором многих хитов времен СССР, однако наиболее известен был благодаря своим песням "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко". Об этом пишет Meduza, со ссылкой на информационное агентство ТАСС.