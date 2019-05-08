Скончался автор песен "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко"

В среду, 8 мая, на 86-году жизни скончался советский композитор Евгений Крылатов. Он был автором многих хитов времен СССР, однако наиболее известен был благодаря своим песням "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко". Об этом пишет Meduza, со ссылкой на информационное агентство ТАСС.
Отмечается, что о смерти Крылатов сообщила его дочь Мария Крылатова.
"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", — заявила она в интервью журналистам.
Евгений Крылатов знаком общественности как автор музыки к более чем 160 советским фильмам и мультфильмам. Например, Крылатов написал композиции к таким кинокартинам как "Умка", "Приключения Электроника", "Гостья из будущего" "Каникулы в Простоквашино" и "Чародеи".
Крылатову присуждены звания лауреата Государственной премии СССР и народного артиста РФ. Он также является лауреатом Премии Президента Российской Федерации.