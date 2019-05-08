Обнародованы новые факты о смерти солиста The Prodigy

4 марта в возрасте 49 лет скончался солист группы The Prodigy Кит Флинт. Предварительная информация свидетельствовала, что он покончил с собой, повесившись. Теперь же стали известны новые факты о его смерти.
Как свидетельствует информация ВВС, в крови Флинта после смерти было констатировано неустановленное количество кокаина, алкоголя и кодеина.
Сообщается, что сейчас нет достаточно много доказательств, чтобы утверждать, что Флинт покончил с собой.
Британские газеты писали, что Флинт в последнее время столкнулся с личными проблемами - он разошелся с женой. За несколько дней до смерти он выставил на продажу свою ферму.
В 2018 году Кит Флинт и The Prodigy выступили на фестивале Positivus.