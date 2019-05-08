Ср, 8.05.2019
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Обнародованы новые факты о смерти солиста The Prodigy

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ФОТО: EPA/Scanpix

4 марта в возрасте 49 лет скончался солист группы The Prodigy Кит Флинт. Предварительная информация свидетельствовала, что он покончил с собой, повесившись. Теперь же стали известны новые факты о его смерти.

Как свидетельствует информация ВВС, в крови Флинта после смерти было констатировано неустановленное количество кокаина, алкоголя и кодеина.

Сообщается, что сейчас нет достаточно много доказательств, чтобы утверждать, что Флинт покончил с собой.

Британские газеты писали, что Флинт в последнее время столкнулся с личными проблемами - он разошелся с женой. За несколько дней до смерти он выставил на продажу свою ферму.

В 2018 году Кит Флинт и The Prodigy выступили на фестивале Positivus.

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