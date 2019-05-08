Обнародованы новые факты о смерти солиста The Prodigy

Как свидетельствует информация ВВС, в крови Флинта после смерти было констатировано неустановленное количество кокаина, алкоголя и кодеина.

Сообщается, что сейчас нет достаточно много доказательств, чтобы утверждать, что Флинт покончил с собой.

Британские газеты писали, что Флинт в последнее время столкнулся с личными проблемами - он разошелся с женой. За несколько дней до смерти он выставил на продажу свою ферму.