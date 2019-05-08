Албанский министр обороны посетила в Риге пострадавшего от взрыва солдата

Во вторник в Латвии находилась министр обороны Албании Ольта Джачка, которая посетила в больнице пострадавшего в результате взрыва на полигоне в Адажи албанского солдата, а также оказала поддержку военнослужащим албанского контингента, потерявшим товарища, сообщили в отделе прессы Минобороны.