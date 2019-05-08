Ср, 8.05.2019
Согласно правилам поиска пропавших людей, активный срок поисков составляет десять лет. Если же пропавший без вести уже достиг 70-летнего возраста, срок поисков составляет пять лет. Русский TVNET

Албанский министр обороны посетила в Риге пострадавшего от взрыва солдата

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Полигон в Адажи.

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Во вторник в Латвии находилась министр обороны Албании Ольта Джачка, которая посетила в больнице пострадавшего в результате взрыва на полигоне в Адажи албанского солдата, а также оказала поддержку военнослужащим албанского контингента, потерявшим товарища, сообщили в отделе прессы Минобороны.

Пресс-секретарь Рижской Восточной больницы Ингуна Потетинова сообщила агентству LETA, что состояние солдата остается крайне тяжелым.

В рамках визита министр обороны Албании также встретилась с начальником объединенного штаба Национальных вооруженных сил генерал-майором Иво Могильным, руководством и служащими боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.

Как сообщалось, в результате взрыва мины 6 мая погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная, которая принимала участие в операции по нейтрализации мин Второй мировой войны. Ранения в результате взрыва получили командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай.

Офицер скончалась через час после инцидента, один военнослужащий получил тяжелые травмы, а второй - легкие ранения.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ