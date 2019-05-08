Принц Уильям: Поздравляю брата с бессонными ночами!
Два дня назад - рано утром 6 мая герцог и герцогиня Сассекские стали родителями - на свет появился их первенец. Пока имя малышу еще не дали, но уже прозвучало много слов от членов королевской семьи по случаю этого радостного события. Не остался в стороне и дядя новорожденного - принц Уильям, который успел подшутить над своим младшим братом и молодым папой Гарри.
Как мы уже сообщали ранее, невероятно счастливый новоиспеченный отец в день рождения сына дал интервью британскому информационному телеканалу BBC News, в котором с трудом сдерживал эмоции и подбирал слова. И его можно понять!
"Счастлив сообщить что у меня и Меган родился мальчик, здоровый.
И мама, и малыш чувствуют себя хорошо. Это был невероятный опыт, я не могу себе представить, как женщины это делают... это что-то немыслимое.
Мы оба безумно рады и благодарны за любовь и поддержку от всех вокруг!" - сказал Гарри.
Накануне герцоги Кембриджские - Уильям и Кэтрин - тоже поспешили встретиться с прессой, чтобы поделиться своей радостью за Гарри и Меган. Оба признались, что невероятно рады своему новому статусу дяди и тети и не могут дождаться момента, когда увидят своего племянника.
"Мы абсолютно счастливы и взбудоражены! Поздравляю брата со вступлением в клуб невысыпающихся родителей", - пошутил принц Уильям.
Кейт добавила, что с нетерпением ждет, когда Гарри и Меган наконец выберут имя для своего малыша, а также отметила, что появление на свет их племянника совпало с периодом, на который приходятся дни рождения Луи и Шарлотты. Весна - прекрасная пора, все цветет!..