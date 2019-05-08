В Германии на превышении скорости попался голубь

Самоуправление немецкого города Бохолт в Facebook опубликовало фотографию, на которой хорошо видна причина срабатывания фоторадара - это голубь.

В описании фото сказано, что нарушение зафиксировано в месте, где разрешенная скорость составляет 30 км/час, а голубь несся со скоростью 45 км/час. Если даже допустить ошибку фоторадара в 3 км/час, выходит, что превышение составляет минимум 12 километров в час.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 25 евро. Впрочем, с долей иронии самоуправления указывает, что не знает, заплатит ли голубь штраф, и вообще, планирует ли его платить.

Не остались в долгу и пользователи Facebook. В частности, один комментатор выразил надежду, что фоторадар зафиксировал номер на кольце, а другой выступил с призывом "Свободный полет свободным голубям".