Ср, 8.05.2019
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В Германии на превышении скорости попался голубь
Штраф 25 евро

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ФОТО: www.facebook.com/bocholt.city

Ранее в Швейцарии, а сейчас и в Германии на превышении скорости был пойман субъект, не являющийся ни автомобилем, ни мотоциклом, ни каким-либо другим транспортным средством.

Самоуправление немецкого города Бохолт в Facebook опубликовало фотографию, на которой хорошо видна причина срабатывания фоторадара - это голубь.

В описании фото сказано, что нарушение зафиксировано в месте, где разрешенная скорость составляет 30 км/час, а голубь несся со скоростью 45 км/час. Если даже допустить ошибку фоторадара в 3 км/час, выходит, что превышение составляет минимум 12 километров в час.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 25 евро. Впрочем, с долей иронии самоуправления указывает, что не знает, заплатит ли голубь штраф, и вообще, планирует ли его платить.

Не остались в долгу и пользователи Facebook. В частности, один комментатор выразил надежду, что фоторадар зафиксировал номер на кольце, а другой выступил с призывом "Свободный полет свободным голубям".

Ранее подобные случаи были зафиксированы в Швейцарии. Там один фоторадар сработал на слишком быстрой утке (52 км/час вместо разрешенных 30 км/час), во втором случае компания молодых людей испытывала, может ли бегущий человек вынудить фоторадар сработать. Оказалось, что может.

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