В Риге пройдут мероприятия в честь 74-й годовщины разгрома нацизма

В четверг, 9 мая, у памятника освободителям Риги в парке Победы пройдут торжественные мероприятия в честь 74-й годовщины разгрома нацизма, которые организует общество "9мая.лв".
Мероприятия начнутся в 10:00 утра с торжественного возложения цветов к памятнику. В нем примут участие латвийские политики, представители общественных организаций, послы и представители иностранных государств.
Рижскую думу на мероприятиях 9 мая в этом году будет представлять вице-мэр столицы Вадим Баранник ("Согласие").
Исполняющий обязанности председателя думы Олег Буров в настоящее время находится в отпуске, поэтому руководство думой возложено на Баранника.
По словам Баранника, в 10.00 он примет участие в возложении цветов к памятнику Победы, в котором будет участвовать также отстраненный от должности мэр Нил Ушаков и другие должностные лица.
После церемонии возложения цветов начнется праздничный концерт. В нем примут участие более 300 артистов из Латвии и других стран.
В 19:00 собравшиеся на площади почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Праздничный вечер в 22:45 завершит традиционный пятнадцатиминутный салют.
Также сегодня состоится шествие "Бессмертный полк", которое пройдет с 13 до 18 часов по маршруту угол бульв. Александра Грина - ул. Слокас - парк Победы.
Русский TVNET будет следить за событиями в Риге и за ее пределами на протяжении всего дня.