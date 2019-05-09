В Риги пройдут мероприятия в честь 74-й годовщины разгрома нацизма

Мероприятия начнутся в 10:00 утра с торжественного возложения цветов к памятнику. В нем примут участие латвийские политики, представители общественных организаций, послы и представители иностранных государств.

Рижскую думу на мероприятиях 9 мая в этом году будет представлять вице-мэр столицы Вадим Баранник ("Согласие").

Исполняющий обязанности председателя думы Олег Буров в настоящее время находится в отпуске, поэтому руководство думой возложено на Баранника.

По словам Баранника, в 10.00 он примет участие в возложении цветов к памятнику Победы, в котором будет участвовать также отстраненный от должности мэр Нил Ушаков и другие должностные лица.

После церемонии возложения цветов начнется праздничный концерт. В нем примут участие более 300 артистов из Латвии и других стран.

В 19:00 собравшиеся на площади почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Праздничный вечер в 22:45 завершит традиционный пятнадцатиминутный салют.

Также сегодня состоится шествие "Бессмертный полк", которое пройдет с 13 до 18 часов по маршруту угол бульв. Александра Грина - ул. Слокас - парк Победы.