Чт, 9.05.2019
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В Венесуэле задержан заместитель Гуайдо

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Агенты венесуэльской разведки в среду задержали заместителя спикера контролируемого оппозицией Народного собрания (парламента) Эдгара Самбрано, этот шаг незамедлительно осудил лидер оппозиции и спикер Национального собрания Хуан Гуайдо, сообщает AFP.

Самбрано был задержан в Каракасе за то, что поддержал произошедшую 30 апреля попытку переворота, которую организовал Гуайдо.

"Мы предупреждаем народ Венесуэлы и международное сообщество: режим похитил первого вице-президента", - сообщил Гуайдо в Twitter.

"Они пытаются свергнуть власть, которая представляет всех венесуэльцев, но они этого не добьются", - написал Гуайдо.

Верховный суд Венесуэлы, лояльный президенту Николасу Мадуро, в среду выдвинул обвинения еще трем депутатам парламента в поддержке переворота, организованного Гуайдо.

Таким образом число оппозиционных депутатов, обвиняемых в поддержке переворота, выросло до десяти.

Первым семерым депутатам обвинения были выдвинуты во вторник.

Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента и которого таковым признали более 50 стран, был лишен парламентского иммунитета еще 2 апреля.

Конституционный совет сообщил, что отменит иммунитет всем депутатам, поддержавшим попытку восстания.

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