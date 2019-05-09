В Венесуэле задержан заместитель Гуайдо

Самбрано был задержан в Каракасе за то, что поддержал произошедшую 30 апреля попытку переворота, которую организовал Гуайдо.

"Мы предупреждаем народ Венесуэлы и международное сообщество: режим похитил первого вице-президента", - сообщил Гуайдо в Twitter.

"Они пытаются свергнуть власть, которая представляет всех венесуэльцев, но они этого не добьются", - написал Гуайдо.

Верховный суд Венесуэлы, лояльный президенту Николасу Мадуро, в среду выдвинул обвинения еще трем депутатам парламента в поддержке переворота, организованного Гуайдо.

Таким образом число оппозиционных депутатов, обвиняемых в поддержке переворота, выросло до десяти.

Первым семерым депутатам обвинения были выдвинуты во вторник.

Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента и которого таковым признали более 50 стран, был лишен парламентского иммунитета еще 2 апреля.