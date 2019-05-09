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61-летняя Шэрон Стоун повторила пикантный кадр из "Основного инстинкта"
Голливудская актриса Шэрон Стоун (Sharon Vonne Stone), спустя почти 30 лет после выхода легендарной картины "Основной инстинкт", решилась на откровенную фотосессию для издания Vogue. Об этом пишет издание The Sun.
61-летняя красавица сделала своеобразную отсылку к эротическому триллеру "Основной инстинкт" Пола Верховена, который принес ей популярность.
Sharon Stone para a Vogue de maio, numa edição em que se quebram os #sexissues. Capa 02 de 02, a chegar às bancas. No link da bio encontra três das frases mais marcantes da entrevista exclusiva à atriz. __ @sharonstone for @vogueportugal’s may issue, a number where #sexissues are broken. Cover 02 of 02, arriving stands. Tap the link in bio for three of the most meaningful quotes from the exclusive interview with the actress. #vogueportugal #sexissues #editorinchief @sofia.slucas #coverartdirection @jsantanagq #photography @branislavsimoncik #styling @paris_libby #makeup @missjobaker #hair @giannandreahair #words @sarovski #mayisue #outnow #nasbancas @lighthouse.publishing
Ровно 27 лет назад во время съемок Шэрон скрестила ноги в легендарной позе, а в момент допроса показала играющему с ней Майклу Дугласу, что не носит нижнее белье.
Happy 61st birthday to the beautiful @SharonStone ❤🎊 . به بهانه تولد 61 سالگی شَرون استون زیبا و جذاب و "با استعداد" این سکانس ماندگار از فیلم Basic Instinct رو براتون میزارم 😎😁 . پ.ن. این سکانس معروفه به The Most Paused Scene in Movie History یعنی تو تاریخ سینما بیشترین تعداد پاز رو داشته... پیشاپیش از شما برای پاز نکردن این سکانس سپاسگذاریم... 😇✌ . -Basic Instinct (1992) . ✅Tag your friends ✅ #SharonStone #BasicInstinct #birthday #love #beautiful #moviescene #paused #pause #iconic #film #cinema #legcross #ihatedubbedstuff #شارون_استون #غریزه_اصلی #بازیگر #سریال #خارجی #انگلیسی #عالی #زیبا #عشق #سکانس #سینما #فیلم #نوستالژی #باحال #جوان #خوشگل #من_از_فیلما_و_برنامه_های_دوبله_شده_متنفرم
Сейчас звезда снимается в новом сериале "Рэтчед" (Ratched) от Netflix. Это своеобразный приквел, который вдохновлен историей писателя Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки".
Шэрон Стоун является обладательницей премии "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинанткой на премию "Оскар". Актриса два раза была замужем. Сейчас она в разводе и вместе с тремя сыновьями проживает в Западном Голливуде, в доме, ранее принадлежавшем актёру Монтгомери Клифту.
Sharon Stone, 61, poses topless as she recreates her iconic Basic Instinct scene https://t.co/iTTUgqtFS0— The Sun (@TheSun) 8 мая 2019 г.