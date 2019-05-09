В июле в Юрмале выступит певица Ёлка

Певицу Ёлку ( наст. имя - Елизавета Иванцива) любят за невероятное обаяние, прекрасный, легко узнаваемый голос и чувство юмора.

За время творчества артистку неоднократно признавали самой ротируемой певицей СНГ, ее композиции нередко оказываются на верхних строчках хит-парадов. Сама певица называет свои концерты "квартирниками": на них она делится историями из жизни, иронизирует над собой, общается с аудиторией.

"Я хочу, чтобы в диалоге со мной зритель получал немного надежды. И чтобы на эти два часа он отключался от всего груза, которым сопровождается наша жизнь", — поделилась артистка.

Сегодня творчество Елки можно отнести скорее к поп-року, не смотря на то, что на российской эстраде она появилась в качестве совершенно альтернативной певицы. Однако, имея широкий вокальный диапазон, во время своих концертов Елка зачастую переходит на соул, регги и ритм-н-блюз, оставаясь интересной широкой публике.

Композиции Лизы – это всегда попадание в "десятку" - беспроигрышные музыкальные мотивы наряду с актуальными текстами и невероятной харизмой артистки – все эти составляющие и есть тот самый "ключ" к сердцу зрителя.

10 июля в концертном зале Дзинтари Ёлка исполнит свои знаменитые хиты, а также поделится личными историями и мечтами. На каждом своем концерте певица максимально искренна с публикой и уверена, что "когда делаешь то, что тебе нравится и от чего тебя мурашит, это находит отклик и начинает мурашить других".