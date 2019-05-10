"Константин Богомолов затмит всех": Программа "Золотая Маска в Латвии - 2019"

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Латвийская национальная опера, Новый зал, 22 октября в 18.00 и 21.00

"Сережа"

по роману Л. Н. Толстого "Анна Каренина"

Московский Художественный театр им. А.П. Чехова

Режиссер: Дмитрий Крымов. В ролях: Мария Смольникова, Анатолий Белый, Виктор Хориняк, Ольга Воронина, Нина Гусева, Надежда Жарычева, Антон Ефремов, Владимир Кузнецов и др.

Каждая работа Дмитрия Крымова – событие для театрального мира. Или как минимум для поклонников мастера, которых всегда больше, чем мест в зрительном зале, даже в таком, как большой зал МХТ им. Чехова, где Крымов дебютировал в сезоне 2018/2019 вместе с главной своей актрисой – Марией Смольниковой.

"Сережа" ФОТО: Пресс-фото

"Нам хотелось сделать "Анну Каренину", как очередной бунинский "Солнечный удар" — быстро, нежно и страшно", - говорит режиссер.

"Но наш спектакль "Сережа" — это не "Анна Каренина". Это спектакль по мотивам великого романа, даже, я бы сказал, по отдаленным мотивам.

Там нет ни Левина, ни Кити, ни Стивы Облонского, нет сенокоса, кваса и потной рубахи, нет аппетитных стерлядей и устриц в ресторане и нет потрясающей сцены, когда Каренин пришел к адвокату и, может быть, впервые испытал унижение. Нет сцены скачек, падения Вронского и смерти Фру-Фру, да и паровозика, в общем-то, тоже нет… разве что игрушечный, маленький.

Одним словом, это все будет похоже на Толстого, но меньше, короче. Как бы фрагмент.

А Сережа — это сын Анны Аркадьевны Карениной, мальчик, тоже восьми лет, который и стоит в центре этого "Солнечного удара2, когда все смешалось, не только в доме Облонских, но и вообще".

Театр "Дайлес", 24 октября в 19.00

"Слава"

Виктор Гусев (Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург)

Режиссер: Константин Богомолов. В ролях: Нина Усатова, Валерий Дегтярь, Полина Толстун, Дмитрий Воробьев, Александра Куликова, Анатолий Петров, Геннадий Блинов, Василий Реутов, Елена Попова, Егор Медведев, Алена Кучкова, Виктор Княжев.

"Пьеса о хороших людях" — именно так определяет жанр спектакля Константин Богомолов.

"Слава" ФОТО: Пресс-фото

Осуществив студенческую мечту и возвратив на сцену БДТ "Славу" (с 1936 по 1939 годы стихотворная пьеса Виктора Гусева прошла там 209 раз, и все – на аншлагах: абсолютный рекорд для БДТ в ту пору), режиссер дал повод для неутихающей по сей день дискуссии – что делать с советским драматургическим наследием, точнее, его той его частью, которая представляется сейчас пропагандистской, идеализирующей или предельно искажающей реалии. Забыть? Вернуться, чтобы взглянуть на текст по-новому и разрушить штампы былых представлений о нем? Однозначного ответа не найти.

Театр "Дайлес", 26 октября в 19.00

"Мужья и жены"

Вуди Аллен (Московский Художественный театр им. А.П. Чехова)

Режиссер: Константин Богомолов. В ролях: Игорь Гордин, Дарья Мороз, Игорь Верник, Яна Дюбуи, Александра Ребенок, Сергей Чонишвили, Светлана Колпакова, Мария Карпова, Софья Райзман, Софья Эрнст, Артем Соколов, Кирилл Трубецкой.

Сценическая версия знаменитого фильма Вуди Аллена "Мужья и жены" решена в жанре драмеди: рассказывая о невозможности и бессмысленности любых перемен, действие то и дело перетекает из комедии в драму и из драмы в комедию.

"Мужья и жены" ФОТО: Пресс-фото

Константин Богомолов: "Сюжетно спектакль отталкивается от тривиальной истории: благополучная, на первый взгляд, пара решается развестись. Их друзья сначала реагируют на новость с изумлением, но, задумавшись, понимают, что изумляться нечему, и их собственная семейная жизнь давно дала трещину…".

Режиссерское решение аскетично и изящно - ни одна остроумная реплика, ни один жест или взгляд не ускользнут от внимания публики.

Полтора часа наслаждения прекрасным текстом и отточенной игрой каждого актера и по отдельности, и в ансамбле.

Вентспилс, Театральный дом Jūras Vārti, 26 октября в 19.00

Театр "Дайлес", 28 октября в 19.00

Билеты на спектакли фестиваля "Золотая Маска в Латвии" можно будет приобрести c 24 апреля во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, www.bilesuparadize.lv.