В Риге будет представлена грандиозная выставка: "Великие модернисты. От Моне до Кандинского"

В рамках выставки у рижан и гостей столицы будет возможность насладиться произведениями искусства 16 самых значимых художников эпохи модернизма, полностью погрузившись в атмосферу мультимедийного проекта, обеспечиваемую технологиями HD и Dolby Surround.

"Это поистине уникальный симбиоз современных технологий и искусства ХХ века, представленного в 20 лучших музеях мира. Надеемся, что не только латвийцы, но и гости нашей страны насладятся и по достоинству оценят это шоу", - комментирует Роман Морозов, организатор выставки.

С 10 мая по 10 августа в рамках выставки "Великие модернисты. От Моне до Кандинского" можно будет пережить уникальный опыт: в мультимедийном проекте будет представлено порядка 5000 работ из более чем 20 музеев мира.

ФОТО: Пресс-фото

Современные технологии проекта Digital Art House позволят полностью погрузиться в атмосферу выставки и сконцентрироваться на шедеврах таких мастеров, как Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри де Тулуз-Лотрека, Поль Синьяк, Пит Мондриан, Амедео Модильяни, Винсент Ван Гога, Пьер Огюст Ренуар, Хуан Грис, Пауль Клее, Франц Марк, Василий Кандинский и Казимир Малевич.

"Главный акцент этого мультимедийного проекта — работы Густава Климта, поскольку в этом году в Австрии отмечают 101 год со дня смерти этого легендарного художника. Работы Г. Климта широко представлены в программе выставки - всего их будет около 100, в том числе и знаменитые "Поцелуй", "Девы", "Даная" и "Надежда II" (1908).

Этими и 5000 других произведений, оригиналы которых хранятся в музеях с мировым именем, посетители выставки смогут насладиться под инструментальную музыку. Мы надеемся, что это шоу станет главным культурным событием этого лета для латвийцев, а также еще раз зарекомендует Ригу среди зарубежных гостей в качестве культурной столицы Балтии", - рассказывает организатор выставки.

Проект объединяет такие самостоятельные направления в модернистском искусстве ХХ века, как импрессионизм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм и супрематизм, а также демонстрирует, как художники, работавшие в разных стилях, реагировали на потрясения первой половины прошлого столетия.

Продолжительность одного сеанса составляет 60 минут.