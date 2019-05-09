Погибшая на Адажском полигоне офицер доставлена на родину

Пресс-служба Министерства обороны Латвии сообщила, что сегодня в Рижском аэропорту прошла церемония проводов сержанта Хасанаи.

В церемонии проводов участвовали: руководство министерства обороны Латвии, контингент НАТО в Латвии и механизированная бригада военнослужащих сухопутных сил.

Сообщается, что сегодня на всех объектах минобороны были приспущены государственные флаги.

Согласно информации на странице министерства обороны Албании, тело погибшей военнослужащей было доставлено на родину военным самолетом.

Во вторник в Латвии находилась министр обороны Албании Ольта Джачка, которая посетила в больнице пострадавшего в результате взрыва на полигоне в Адажи албанского солдата, а также оказала поддержку военнослужащим албанского контингента, потерявшим товарища.