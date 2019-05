Никита Пресняков рассказал о последствиях серьезной травмы

View this post on Instagram

Сегодня счастливый день! Я показал все свои МРТ с травмой врачу и мне сказали, что можно, потихоньку, начинать заниматься спортом вновь! Полтора года я даже не бегал, а в вертикальной рампе катался очень давно, лет в 19! За один день быстро вспомнил многое! Конечно, с такими нагрузками как раньше заниматься, к сожалению нельзя, но я рад в любом случае! . #скейт#скейтборд#скейтбординг#скейтпарк#skate#skateboard#skatepark#skater#никитапресняков