Никита Пресняков рассказал о последствиях серьезной травмы

Вну Аллы Пугачевой Никита Пресняков рассказал на своей странице в Instagram о последнем посещения врача. Молодой человек похвастался, что ему разрешили вновь заниматься спортом.
"Сегодня счастливый день! Я показал все свои МРТ с травмой врачу и мне сказали, что можно, потихоньку, начинать заниматься спортом вновь! Полтора года я даже не бегал, а в вертикальной рампе катался очень давно, лет в 19!", - написал он под видео.
Он также подчеркнул, что пока ему нельзя заниматься полноценно, но даже такие крохотные тренировки делают его счастливым.
Никита показал на видео несколько сложных трюков.
Сыну певицы Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова 27 лет. Он невероятно талантлив - пишет музыку и песни, поет и снимается в кино и телешоу.
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Сегодня счастливый день! Я показал все свои МРТ с травмой врачу и мне сказали, что можно, потихоньку, начинать заниматься спортом вновь! Полтора года я даже не бегал, а в вертикальной рампе катался очень давно, лет в 19! За один день быстро вспомнил многое! Конечно, с такими нагрузками как раньше заниматься, к сожалению нельзя, но я рад в любом случае! . #скейт#скейтборд#скейтбординг#скейтпарк#skate#skateboard#skatepark#skater#никитапресняков