"Евровидение-2019": Латвийские звезды встретились с "пятнистыми друзьями"
Латвийская группа Carousel посетила зоопарк в Израиле Safari Ramat Gan.
Во время прогулки у музыкантов была возможность покормить величественных жирафов, а также узнать про различные мероприятия и общеобразовательные программы по спасению редких видов животных.
Группа Carousel на "Евровидении" стартует во втором полуфинале по пятым номером.
Ранее под пятым номер стартовали "Valters un Kaža" и завоевали в финале 5 место.
Второй полуфинал пройдет 16 марта в Тель-Авиве, а большой финал будет транслироваться 18 мая.