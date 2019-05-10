Пт, 10.05.2019
Сборная Латвии, конечно, не является фаворитом чемпионата, но потрепать нервы главным претендентам на медали мы должны. Русский TVNET
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"Евровидение-2019": Латвийские звезды встретились с "пятнистыми друзьями"
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Carousel

ФОТО: https://www.instagram.com/carousel_band/

Латвийская группа Carousel посетила зоопарк в Израиле Safari Ramat Gan.

Во время прогулки у музыкантов была возможность покормить величественных жирафов, а также узнать про различные мероприятия и общеобразовательные программы по спасению редких видов животных. 

Группа Carousel на "Евровидении" стартует во втором полуфинале по пятым номером.

Ранее под пятым номер стартовали "Valters un Kaža" и завоевали в финале 5 место. 

Второй полуфинал пройдет 16 марта в Тель-Авиве, а большой финал будет транслироваться 18 мая. 

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