Пт, 10.05.2019
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  • Фото: поклонники в шоке от внешности "татушки" Юлии Волковой после пластики

Фото: поклонники в шоке от внешности "татушки" Юлии Волковой после пластики

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Юлия Волкова

ФОТО: Константин Седнев

Бывшая солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова недавно опубликовала новые фотографии на своей Instagram-странице. Девушка шокировала подписчиков своей внешностью. Дело в том, что из-за пластических процедур фанаты ее просто не узнали. 

Стоит отметить, что Юлия всегда любила эксперименты во внешности. Она часто меняла прически, сделала несколько татуировок и даже проколола нос. 

Ранее певица накачивала губы силиконом.

Но до этого момента, это были лишь редкие посещения косметолога. Макияж Волковой также усугублял положение и максимально привлекал внимание к губам артистки. 

Теперь Юлию в СМИ и вовсе назвали жертвой пластики, которая безжалостно испортила свою натуральную красоту. 

Ранее Лена Катина назвала причины распада группы t.A.T.u.

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