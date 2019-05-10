Фото: поклонники в шоке от внешности "татушки" Юлии Волковой после пластики

Бывшая солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова недавно опубликовала новые фотографии на своей Instagram-странице. Девушка шокировала подписчиков своей внешностью. Дело в том, что из-за пластических процедур фанаты ее просто не узнали.
Стоит отметить, что Юлия всегда любила эксперименты во внешности. Она часто меняла прически, сделала несколько татуировок и даже проколола нос.
Ранее певица накачивала губы силиконом.
Но до этого момента, это были лишь редкие посещения косметолога. Макияж Волковой также усугублял положение и максимально привлекал внимание к губам артистки.
Теперь Юлию в СМИ и вовсе назвали жертвой пластики, которая безжалостно испортила свою натуральную красоту.