Свершилось! В Рижском зоопарке впервые за много лет родился детеныш зебры

Малыши зебры являются настоящими образцовыми детьми - они встают на ноги сразу после рождения и готовы следовать за матерью в первый же день своей жизни.

Зебры из семейства Чапмана проживают в Рижском зоопарке недолго - для семилетних животных родившийся малыш стал первенцем. Работники зоопарка были рады тому, что мама-зебра не смутилась нового статуса и умело стала кормить своего новорожденного.

К сожалению, девять лет назад, когда в Рижском зоопарке родился детеныш зебры, он погиб из-за небрежности матери.

Этим летом семейство зебр планируется переместить в новый комплекс "Африканская саванна", где они будут делить жилье вместе с антилопами и жирафами.

Однако рождение малыша может задержать переезд, поскольку родители часто становятся нервными и агрессивными в присутствии других животных.

ФОТО: Rīgas Zooloģiskais dārzs