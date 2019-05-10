Пт, 10.05.2019
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Свершилось! В Рижском зоопарке впервые за много лет родился детеныш зебры

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ФОТО: Rīgas Zooloģiskais dārzs

Во вторник, 7 мая, в Рижском зоопарке впервые за последние девять лет родился детеныш зебры.

Малыши зебры являются настоящими образцовыми детьми - они встают на ноги сразу после рождения и готовы следовать за матерью в первый же день своей жизни. 

Зебры из семейства Чапмана проживают в Рижском зоопарке недолго - для семилетних животных родившийся малыш стал первенцем. Работники зоопарка были рады тому, что мама-зебра не смутилась нового статуса и умело стала кормить своего новорожденного.

К сожалению, девять лет назад, когда в Рижском зоопарке родился детеныш зебры, он погиб из-за небрежности матери.

Этим летом семейство зебр планируется переместить в новый комплекс "Африканская саванна", где они будут делить жилье вместе с антилопами и жирафами.

Однако рождение малыша может задержать переезд, поскольку родители часто становятся нервными и агрессивными в присутствии других животных. 

ФОТО: Rīgas Zooloģiskais dārzs

Напомним, 11 и 12 мая в Рижском зоопарке проходят традиционные "Семейные дни".

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