Сб, 11.05.2019
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В больнице умер албанский солдат, пострадавший во время учений в Адажи
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ФОТО: NBS

В пятницу в Рижской восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался албанский офицер Клодиан Тануши. Солдат пострадал во время взрыва в понедельник на полигоне в Адажи. Об этом сообщили в Министерстве обороны. 

Министр обороны Артис Пабрикс выражает глубочайшие соболезнования родственникам и друзьям солдата, его сослуживцам и народу Албании. "Я хотел бы поблагодарить врачей и сотрудников клиники интенсивной терапии, которые сделали все, чтобы бороться за жизнь солдата. Латвия очень благодарна своему союзнику Албании за вклад в боевую группу расширенного присутствия НАТО, - добавил Пабрикс.

Соболезнования близким и сослуживцам погибшего, вооруженным силам и народу Албании выразил также командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш. "Для каждой нации потеря солдата тяжела и мы в этот тяжелый момент вместе с нашими союзниками", - говорит Калниньш. 

Президент Латвии Раймонд Вейонис и премьер-министр Кришьянис Кариньш тоже выразили глубочайшие соболезнования родственникам и друзьям погибшего майора Тануши.

Латвия высоко ценит вклад Албании в миссию НАТО, подчеркнул Вейонис.

Как сообщалось, в результате взрыва на Адажском полигоне в понедельник погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная и были ранены командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай.

В четверг тело погибшей при взрыве снаряда военнослужащей вооруженных сил Албании Зарифе Хасанаи доставили на родину.

В Латвии в составе боевой группы НАТО несут службу около 20 саперов из Албании.

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