"Русским можно быть, когда никого за это не гнобят" - Архангельский о национальном самоопределении

"У моих младших детей семь кровей..., но они русские....Быть русским - это быть человеком, способным объединить разные культурные и этнические традиции", - объяснил писатель.

Он пояснил, что и сейчас есть ситуации, когда ему сейчас стыдно называть себя "русским". Это такие моменты, когда другого человека гнобят за другую национальность, а он находится в "этом ядре", тогда он конечно не назовет себя "русским".

"Русским можно быть, когда никого за это не гнобят, не преследуют, не презирают - и это и есть нормальная ситуацию. Любая другая болезненна", - подчеркнул Александр Николаевич.

По словам публициста важно именно национальное самоопределение, а не происхождение. Он поясняет, что сегодня многие увлекаются поисками этнических корней.

"Да, с научной стороны - это интересно, но с человеческой, социально-политической - не имеет значения...Ты можешь быть тем, кем ты хочешь быть...", - считает он.

Писатель полагает, что важно поинтересоваться у человека, а кем именно он сам себя считает, и это совершенно не зависит от места его рождения.