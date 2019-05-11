"Русским можно быть, когда никого за это не гнобят" - Архангельский о национальном самоопределении

Российский литературовед, литературный критик, публицист, телеведущий и писатель Александр Архангельский в эфире YouTube-программы "Ещенепознер" пояснил, что значит быть русским человеком сейчас.
"У моих младших детей семь кровей..., но они русские....Быть русским - это быть человеком, способным объединить разные культурные и этнические традиции", - объяснил писатель.
Он пояснил, что и сейчас есть ситуации, когда ему сейчас стыдно называть себя "русским". Это такие моменты, когда другого человека гнобят за другую национальность, а он находится в "этом ядре", тогда он конечно не назовет себя "русским".
"Русским можно быть, когда никого за это не гнобят, не преследуют, не презирают - и это и есть нормальная ситуацию. Любая другая болезненна", - подчеркнул Александр Николаевич.
По словам публициста важно именно национальное самоопределение, а не происхождение. Он поясняет, что сегодня многие увлекаются поисками этнических корней.
"Да, с научной стороны - это интересно, но с человеческой, социально-политической - не имеет значения...Ты можешь быть тем, кем ты хочешь быть...", - считает он.
Писатель полагает, что важно поинтересоваться у человека, а кем именно он сам себя считает, и это совершенно не зависит от места его рождения.
Александр Николаевич Архангельский - российский писатель, литературовед и критик, исследователь биографии императора Александра I. Журналист, колумнист, публицист, редактор, а также популярный телеведущий. Является членом Союза российских писателей, учредителем и президентом Академии русской современной словесности (АРСС), Академии Российского телевидения. Автор многочисленных книг, в том числе детских, учебных пособий по литературе и многих статей.