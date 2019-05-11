Сеть взорвал совместный трек Джастина Бибера и Эда Ширана

Покорители женских сердец - канадский певец Джастин Бибер и британский поп-музыкант Эд Ширан записали совместную песню под названием "I Don't Care".
Премьера трека состоялась 9 мая на Youtube-канале Бибера. Только за один день видео собрало свыше двух миллионов просмотров.
Стоит подчеркнуть, что новая песня для обоих певцов стала своеобразным перезапуском творческой карьеры.
Напомним, последний альбом Эда Ширана вышел в 2017 году, а Джастин Бибер несколько лет не выпускал новые треки, да и вообще думал об уходе со сцены.
На момент написания статьи, количество просмотров видео превысило 12 миллионов.