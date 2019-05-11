Сеть взорвал совместный трек Джастина Бибера и Эда Ширана

Премьера трека состоялась 9 мая на Youtube-канале Бибера. Только за один день видео собрало свыше двух миллионов просмотров.

Напомним, последний альбом Эда Ширана вышел в 2017 году, а Джастин Бибер несколько лет не выпускал новые треки, да и вообще думал об уходе со сцены.