Вс, 12.05.2019
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Сексапильная американская актриса призвала воздержаться от интима

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Алисса Милано

ФОТО: https://www.instagram.com/milano_alyssa/

Американская актриса и певица Алисса Милано (Alyssa Jayne Milano) объявила "сексуальную забастовку" и призвала своих поклонников присоединиться к ней. Об этом звезда написала на своей Instagram-странице. 

Милано написала, что "репродуктивные права" женщин "стираются".

"Пока женщины не имеют законного контроля над собственным телом, мы просто не можем рисковать беременностью", - подчеркнула она. 

Актриса призвала своих поклонниц присоединиться и поддержать ее.

"Присоединяйся ко мне, не занимаясь сексом, пока мы не вернем телесную автономию. Я призываю к #SexStrike...", - подытожила она. 

Напомним, артистка получила известность благодаря роли Фиби Холливелл в сериале "Зачарованные" (Charmed) (1998—2006), также по ролям в ситкомах "Кто здесь босс?" (1984—1992) и "Любовницы" (2013—2014).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@Teresavest_makeup gives Coralee life. #Insatiable

A post shared by Alyssa Milano (@milano_alyssa) on

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