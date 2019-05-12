Сексапильная американская актриса призвала воздержаться от интима

Американская актриса и певица Алисса Милано (Alyssa Jayne Milano) объявила "сексуальную забастовку" и призвала своих поклонников присоединиться к ней. Об этом звезда написала на своей Instagram-странице.
Милано написала, что "репродуктивные права" женщин "стираются".
"Пока женщины не имеют законного контроля над собственным телом, мы просто не можем рисковать беременностью", - подчеркнула она.
Актриса призвала своих поклонниц присоединиться и поддержать ее.
"Присоединяйся ко мне, не занимаясь сексом, пока мы не вернем телесную автономию. Я призываю к #SexStrike...", - подытожила она.
Напомним, артистка получила известность благодаря роли Фиби Холливелл в сериале "Зачарованные" (Charmed) (1998—2006), также по ролям в ситкомах "Кто здесь босс?" (1984—1992) и "Любовницы" (2013—2014).