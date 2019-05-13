Пн, 13.05.2019
В Питере очень много странных и своеобразных мест, и "Пурга" уверенно входит в тройку лидеров. Этот бар не про выпить, да закусить. "Пурга" - это атмосфера вечного праздника, граничащая с бредом и сюром. Фишка этого заведения в том, что здесь каждый день празднуют Новый Год! Русский TVNET

Как звезды провели свои выходные

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial/dusya_star коллаж Русский TVNET

Еженедельно Русский TVNET предлагает узнать как представители российского шоу-бизнеса проводят свой уик-энд. Узнайте, кто из знаменитостей отправился в теплые страны, а кому пришлось работать. 

Анна Седокова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даже самые большие бандиты умеют иногда быть нежными ❤️С Днём Мамы ! И не важно, в какой стране его празднуют, у Мамы праздник каждый день ! Поздравляю 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 А познакомьте меня со своими малышами в комментариях ! Вот это мои два из трёх. Алина - 14 лет, очень серьёзная и супер стильная, Гектор - 2 года, очень проказник и Моничка - 7 лет, сама нежность ! А у вас ?

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

Максим Галкин

Кристина Орбакайте

Ирина Дубцова

Глюкоза

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🐌 📸 @svetlana_yudina.es

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on

Полина Гагарина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on

Леонид Агутин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творим...

A post shared by Леонид Агутин (@agutinleonid) on

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший

Юлия Савичева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Юлия Савичева (@yuliasavicheva) on

Зара

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZARA (@zara_music) on

Валерия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on

Игорь Николаев

Сергей Шнуров

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on

Ксения Собчак

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

Константин Богомолов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Konstantin Bogomolov (@konbog75) on

Максим Виторган и Лева Би-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЁВитация;-)) @levab2

A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on

Дима Билан

Сергей Лазарев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ❤️ Tel Aviv!! #Eurovision #sergeyLazarev #Russia #Scream #сергейлазарев

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on

Филипп Киркоров

Ани Лорак

Анна Плетнева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#тэхасатурахадавлюхарелаха

A post shared by Анна Плетнева (@dusya_star) on

Нюша

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on

Настасья Самбурская

Анастасия Волочкова

Регина Тодоренко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on

Елизавета Боярская

Лера Кудрявцева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя любовь 🥰

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on

Лобода

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️#минск

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

Ольга Бузова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Анна Калашникова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anna Kalashnikova (@annakalash) on

Андрей Малахов

Читать также

Актуально

НАВЕРХ