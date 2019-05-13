Как звезды провели свои выходные

Еженедельно Русский TVNET предлагает узнать как представители российского шоу-бизнеса проводят свой уик-энд. Узнайте, кто из знаменитостей отправился в теплые страны, а кому пришлось работать.
Анна Седокова
Даже самые большие бандиты умеют иногда быть нежными ❤️С Днём Мамы ! И не важно, в какой стране его празднуют, у Мамы праздник каждый день ! Поздравляю 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 А познакомьте меня со своими малышами в комментариях ! Вот это мои два из трёх. Алина - 14 лет, очень серьёзная и супер стильная, Гектор - 2 года, очень проказник и Моничка - 7 лет, сама нежность ! А у вас ?
Максим Галкин
Кристина Орбакайте
Ирина Дубцова
Глюкоза
Полина Гагарина
Леонид Агутин
Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший
Юлия Савичева
Зара
Валерия
Игорь Николаев
Сергей Шнуров
Ксения Собчак
Константин Богомолов
Максим Виторган и Лева Би-2
Дима Билан
Сергей Лазарев
Филипп Киркоров
Ани Лорак
Анна Плетнева
Нюша
Настасья Самбурская
Анастасия Волочкова
Регина Тодоренко
Елизавета Боярская
Лера Кудрявцева
Лобода
Ольга Бузова
Анна Калашникова
Андрей Малахов