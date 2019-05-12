Первые результаты президентских выборов в Литве

В первом туре президентских выборов в Литве свою волю выразили 56,45% избирателей, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).
В воскресенье на избирательные участки пришли 45,7% избирателей, еще 10,75% проголосовали досрочно. Пять лет назад в первом туре президентских выборов активность составила 52,2%.
В президенты баллотируется девять кандидатов. Если ни один из них не наберет более 50% голосов, то через две недели должен состояться второй тур - между двумя кандидатами, которые получили в первом туре больше всего голосов.
"Возможно, разница будет не очень большой, и интрига сохранится до самого конца подсчета голосов", – сказала политолог Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Ева Пятроните.
Сообщается, если Саулюс Сквярнялис не пройдет во второй тур президентских выборов, то в июле он намерен подать в отставку с поста премьера Литвы и больше не стремиться занять этот пост.
"Точно могу сказать, что если сегодня я или мы проиграем, если не пройдем во второй тур, я точно 12 июля подам заявление об отставке. Это последний день работы правительства, если я правильно помню сроки, и правительство уйдет в отставку", – заявил баллотирующийся в президенты премьер в своем штабе в воскресенье.
Журналистам он сказал, что это будет означать, что правительство вернет полномочия, а он не будет далее руководить Кабмином.
"Я свою позицию высказал: если окажусь третьим, или ниже, точно нет", – сказал он, отвечая на вопрос о том, не согласится ли он занять премьерский пост, если он вновь будет ему предложен.
С. Сквярнялис говорит, что подаст в отставку не сразу, а подождет до 12 июля, не желая создавать сумятицу, когда в течение двух месяцев пришлось бы работать временному правительству.
В свою очередь кандидат в президенты Литвы, философ и один из инициаторов "Саюдиса" Арвидас Юозайтис заявил, что, если "чудо позволит ему пройти во второй тур", и если он проиграет на выборах, то будет баллотироваться в парламент.
Тем временем, большая активность жителей крупных городов в первом туре президентских выборов может быть благоприятна для кандидата консерваторов Ингриды Шимоните, сказали BNS политологи.
"Интересно, как выглядит Вильнюс, и я считаю, Вильнюс даже опередил средний показатель, то есть 60%. Крупные города, и особенно Вильнюс, был все же за И. Шимоните – по крайне мере так выглядели социологические опросы", – сказала BNS политолог Университета им Миколаса Ромера Рима Урбонайте.
Во второй тур президентских выборов в Литве должны пройти экономист Гитанас Науседа и депутат, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, свидетельствуют промежуточные результаты.
По данным подсчета голосов с 1415 участков из 1972, Науседа набрал 31,33% голосов.
За кандидата оппозиционных консерваторов Шимоните проголосовали 25,13% избирателей, премьер Саулюс Сквярнялис остается третьим с 23,78% голосов.
Второй тур президентских выборов состоится 26 мая одновременно с выборами в Европарламент.