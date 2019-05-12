Пн, 13.05.2019
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Первые результаты президентских выборов в Литве

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Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

В первом туре президентских выборов в Литве свою волю выразили 56,45% избирателей, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).

В воскресенье на избирательные участки пришли 45,7% избирателей, еще 10,75% проголосовали досрочно. Пять лет назад в первом туре президентских выборов активность составила 52,2%.

В президенты баллотируется девять кандидатов. Если ни один из них не наберет более 50% голосов, то через две недели должен состояться второй тур - между двумя кандидатами, которые получили в первом туре больше всего голосов. 

"Возможно, разница будет не очень большой, и интрига сохранится до самого конца подсчета голосов", – сказала политолог Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Ева Пятроните. 

Сообщается, если Саулюс Сквярнялис не пройдет во второй тур президентских выборов, то в июле он намерен подать в отставку с поста премьера Литвы и больше не стремиться занять этот пост. 

"Точно могу сказать, что если сегодня я или мы проиграем, если не пройдем во второй тур, я точно 12 июля подам заявление об отставке. Это последний день работы правительства, если я правильно помню сроки, и правительство уйдет в отставку", – заявил баллотирующийся в президенты премьер в своем штабе в воскресенье. 

Журналистам он сказал, что это будет означать, что правительство вернет полномочия, а он не будет далее руководить Кабмином. 

"Я свою позицию высказал: если окажусь третьим, или ниже, точно нет", – сказал он, отвечая на вопрос о том, не согласится ли он занять премьерский пост, если он вновь будет ему предложен. 

С. Сквярнялис говорит, что подаст в отставку не сразу, а подождет до 12 июля, не желая создавать сумятицу, когда в течение двух месяцев пришлось бы работать временному правительству. 

В свою очередь кандидат в президенты Литвы, философ и один из инициаторов "Саюдиса" Арвидас Юозайтис заявил, что, если "чудо позволит ему пройти во второй тур", и если он проиграет на выборах, то будет баллотироваться в парламент. 

Тем временем, большая активность жителей крупных городов в первом туре президентских выборов может быть благоприятна для кандидата консерваторов Ингриды Шимоните, сказали BNS политологи.

"Интересно, как выглядит Вильнюс, и я считаю, Вильнюс даже опередил средний показатель, то есть 60%. Крупные города, и особенно Вильнюс, был все же за И. Шимоните – по крайне мере так выглядели социологические опросы", – сказала BNS политолог Университета им Миколаса Ромера Рима Урбонайте. 

Во второй тур президентских выборов в Литве должны пройти экономист Гитанас Науседа и депутат, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, свидетельствуют промежуточные результаты. 

По данным подсчета голосов с 1415 участков из  1972, Науседа набрал 31,33% голосов. 

За кандидата оппозиционных консерваторов Шимоните проголосовали 25,13% избирателей, премьер Саулюс Сквярнялис остается третьим с 23,78% голосов. 

Второй тур президентских выборов состоится 26 мая одновременно с выборами в Европарламент.

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