Вс, 12.05.2019
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Снова? Rīgas satiksme возобновила "схему профсоюзов" и перевела уже 680 000 евро

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Маршрутный микроавтобус "Rīgas satiksme"

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из бюджета Rīgas satiksme были перечислены 680 000 евро организации "Darbinieku un arodbiedrību sadarbības padome" (Совет по сотрудничеству сотрудников и профсоюзов), основанной лишь летом прошлого года, сообщает de facto

Организацией руководит Освальд Саусвердс - бывший член правления профсоюза LABA и председатель правления Центра координации профсоюзов.

Передача напоминает, что профсоюз LABA в свое время щедро финансировало муниципальное предприятие Rīgas satiksme, перечисляя деньги через посредника - Центр координации профсоюзов.

От Rīgas satiksme Центр получал около полутора миллионов евро в год, предназначенных на благосостояние сотрудников.

Однако, как отмечает de facto, на средства Rīgas satiksme покупались новые автомобили для руководства Центра, нанимались депутаты "Согласия", деньги утекали на сомнительные фирмы в Китае, Сингапуре и на Тайване. 

Два года назад Rīgas satiksme закончило сотрудничество с LABA и Центром координации профсоюзов, однако, похоже, в прошлом году появилась схожая структура. 

Год назад сотрудников активно призывали вступить в малоизвестный профсоюз LOMTAA, был основан и небольшой профсоюз Rīgas transporta arodbiedrība (Профсоюз рижского транспорта).

Оба вскоре были объединены в общество Darbinieku un arodbiedrību sadarbības padome (Совет по сотрудничеству сотрудников и профсоюзов).

По договору, это общество в год получает от Rīgas satiksme 2,8% от фонда зарплат компании - это приблизительно 1,4 миллиона евро. 

В разговоре с de facto руководитель общества Освальд Саусверд пояснил, что на этот раз средства Rīgas satiksme будут использованы иначе, нежели в случае с LABA. Теперь организация не будет перечислять средства профсоюзам, а будет сама расплачиваться за "бонусы" для сотрудников.

Саусверд также подчеркнул, что за сомнительные схемы LABA не отвечает и узнал о них только из СМИ.

Временный руководитель Rīgas satiksme Эрнестс Саулитис не пояснил, зачем снова понадобилась схема для благосостояния сотрудников компании, сославшись, что договор заключал Бемхенс, с него и надо спрашивать, сам он лишь контролирует исполнение договора. 

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