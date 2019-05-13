Пн, 13.05.2019
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В Шри-Ланке произошли нападения на мечети

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Чилаве на западном побережье Шри-Ланки в воскресенье толпа из нескольких десятков людей забросала камнями мечети и магазины, принадлежащие мусульманам, сообщает Reuters.

После конфликта, который начался в социальной сети Faceook, в городе был избит некий мужчина.

Три недели назад исламские смертники взорвались в нескольких церквях и гостиницах, убив более 250 человек.

С тех пор мусульманские организации сообщают, что получили десятки жалоб на угрозы, высказанные исламистам.

Реагируя на беспорядки, местная полиция ввела комендантский час.

Власти блокировали некоторые социальные сети, в том числе и Facebook.

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