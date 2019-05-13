В Шри-Ланке произошли нападения на мечети

В Чилаве на западном побережье Шри-Ланки в воскресенье толпа из нескольких десятков людей забросала камнями мечети и магазины, принадлежащие мусульманам, сообщает Reuters.
После конфликта, который начался в социальной сети Faceook, в городе был избит некий мужчина.
Три недели назад исламские смертники взорвались в нескольких церквях и гостиницах, убив более 250 человек.
С тех пор мусульманские организации сообщают, что получили десятки жалоб на угрозы, высказанные исламистам.
Реагируя на беспорядки, местная полиция ввела комендантский час.
Власти блокировали некоторые социальные сети, в том числе и Facebook.