В Шри-Ланке произошли нападения на мечети

После конфликта, который начался в социальной сети Faceook, в городе был избит некий мужчина.

Три недели назад исламские смертники взорвались в нескольких церквях и гостиницах, убив более 250 человек.

С тех пор мусульманские организации сообщают, что получили десятки жалоб на угрозы, высказанные исламистам.

Реагируя на беспорядки, местная полиция ввела комендантский час.