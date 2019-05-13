Госконтроль: Рижское самоуправление разбазаривало средства через общества и фонды

Основное внимание ревизоры обратили на две организации - Рижское бюро развития туризма (RTAB) и "Riga.lv".

Видео: Пресс-конференция Госконтроля

Ревизоры пришли к выводу, что общества самоуправления без всякого обоснования получали щедрые бюджетные дотации, чтобы использовать деньги в сомнительных спонсорских схемах, непонятных действиях с товарными знаками, а также платя зарплаты предположительно фиктивно нанятым лицам. Также ревизорам не ясны принципы предоставления финансирования на различные проекты.

Ревизия констатировала существенные недостатки в планировании, выделении и контроле за финансированием обществ и фондов, что дает основания считать, что самоуправление города Риги за три года бесхозяйственно израсходовало более 20 млн евро денег рижан.

Из общего объема включенного в ревизию финансирования в размере 26,5 млн евро, предусмотренного для обществ и фондов, 20,9 млн евро получили именно RTAB и "Riga.lv". Ревизоры пытались выяснить, достигали ли общества поставленных целей, на покрытие каких расходов тратились деньги самоуправления и было ли необходимым создание этих организаций.

Ревизоры констатировали, что самоуправление предоставило RTAB все требуемое финансирование без любых обоснований. С 2016 по 2018 год RTAB получило 17 млн евро от самоуправления, и большая часть этих средств были вложены в популяризацию товарных знаков "Live Riga" и "Meet Riga", которые принадлежат не самоуправлению и не RTAB, а АО "Air Baltic Corporation" и в настоящее время отданы в залог.

RTABвыполняло также функции посредника, осуществляя схему пожертвований и дарений. Таким образом были израсходованы средства самоуправления в размере почти миллиона евро.

Также Госконтроль предполагает, что в RTAB были фиктивные работники. Зарплаты в RTAB превышали уровень зарплат работников самоуправления.

Общество "Riga.lv" получило за три года от самоуправления более 4 млн евро. Бюджет "Riga.lv" в течение трех лет не утверждался, а в отчетах указаны недостоверные финансовые данные.

Одной из целей учреждения "Riga.lv" было издание газеты самоуправления, однако уже на следующий год после учреждения этой организации ее издание было прекращено. Ревизоры констатировали, что работники "Riga.lv" занимаются перепубликацией информации из других источников. Заключенные с авторами договоры не позволяют убедиться в объеме проведенной работы и затратах на нее.