Пн, 13.05.2019
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  • Оранжевая дорожка открытия "Евровидения": мини, национальный колорит и немного безумия!

Оранжевая дорожка открытия "Евровидения": мини, национальный колорит и немного безумия!
ФОТО

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ФОТО: Andres Putting

12 мая в Тель-Авиве (Израиль) прошло официальное открытие 64-го международного песенного конкурса "Евровидение", на котором Латвию, как известно, в этом году представит победитель конкурса Supernova 2019 - группа Carousel.

Торжественная церемония открытия "Евровидения 2019" состоялась на площади у старейшего в Израиле театра Габима в центре Тель-Авива, а ковровая дорожка, по которой прошли все конкурсанты, представляющие 41 страну, была оранжевого цвета.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Участники "Евровидения 2019" на оранжевой ковровой дорожке

За латвийской делегацией в Израиле можно следить в аккаунтах Латвийского телевидения, и конкурса Supernova в соцсетях, а также в онлайн-дневнике LTV.

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