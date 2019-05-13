Оранжевая дорожка открытия "Евровидения": мини, национальный колорит и немного безумия!
12 мая в Тель-Авиве (Израиль) прошло официальное открытие 64-го международного песенного конкурса "Евровидение", на котором Латвию, как известно, в этом году представит победитель конкурса Supernova 2019 - группа Carousel.
Торжественная церемония открытия "Евровидения 2019" состоялась на площади у старейшего в Израиле театра Габима в центре Тель-Авива, а ковровая дорожка, по которой прошли все конкурсанты, представляющие 41 страну, была оранжевого цвета.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Участники "Евровидения 2019" на оранжевой ковровой дорожке
За латвийской делегацией в Израиле можно следить в аккаунтах Латвийского телевидения, и конкурса Supernova в соцсетях, а также в онлайн-дневнике LTV.