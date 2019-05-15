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Результаты первого полуфинала "Евровидение-2019" - Эстония и Беларусь в финале!

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ФОТО: EPA

Во вторник, 14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал 64-ого музыкального конкурса "Евровидение". Всего в этом году участие принимает 42 страны. В первом полуфинале были представлены 17 участников. Теперь стало известно, кто продолжит борьбу в финале, который состоится 18 мая. 

В вторник вечером состязались 17 стран: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Грузия, Австрия, Ирландия, Эстония, Португалия, Греция и Сан-Марино. 

ФОТО: Reuters/AP/AFP

В сегодняшнем голосовании могли принимать участие не только упомянутые страны, но и жители Израиля, Испании и Франции. Во время второй генеральной репетиции жюри уже частично оценивало конкурсантов. Их голосование составило 50% от общей оценки. 

Состязание продолжат десять стран: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения.

ФОТО: Reuters

Напомним, 16 мая Латвии нужно будет побороться за выход в финал со Швейцарией, Швецией, Ирландией, Австрией, Молдовой, Румынией, Данией, Арменией, Албанией, Азербайджаном, Македонией, Норвегией, Россией, Нидерландами, Хорватией, Литвой и Мальтой. 

В этом году в конкурсе принимает участие 42 страны из которых 36 сразятся в двух полуфиналах.  

В большой финале уже находится пятерка лидеров - Франция, Германия, Италия, Испания, Израиль и Великобритания.

Букмекеры пророчат победу Нидерландам.

Галерея: Первый полуфинал "Евровидения"

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