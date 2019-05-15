Результаты первого полуфинала "Евровидение-2019" - Эстония и Беларусь в финале!

Во вторник, 14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал 64-ого музыкального конкурса "Евровидение". Всего в этом году участие принимает 42 страны. В первом полуфинале были представлены 17 участников. Теперь стало известно, кто продолжит борьбу в финале, который состоится 18 мая.
В вторник вечером состязались 17 стран: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Грузия, Австрия, Ирландия, Эстония, Португалия, Греция и Сан-Марино.
В сегодняшнем голосовании могли принимать участие не только упомянутые страны, но и жители Израиля, Испании и Франции. Во время второй генеральной репетиции жюри уже частично оценивало конкурсантов. Их голосование составило 50% от общей оценки.
Состязание продолжат десять стран: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения.
Напомним, 16 мая Латвии нужно будет побороться за выход в финал со Швейцарией, Швецией, Ирландией, Австрией, Молдовой, Румынией, Данией, Арменией, Албанией, Азербайджаном, Македонией, Норвегией, Россией, Нидерландами, Хорватией, Литвой и Мальтой.
В этом году в конкурсе принимает участие 42 страны из которых 36 сразятся в двух полуфиналах.
В большой финале уже находится пятерка лидеров - Франция, Германия, Италия, Испания, Израиль и Великобритания.
Букмекеры пророчат победу Нидерландам.
Галерея: Первый полуфинал "Евровидения"