Результаты первого полуфинала "Евровидение-2019" - Эстония и Беларусь в финале!

Во вторник, 14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал 64-ого музыкального конкурса "Евровидение". Всего в этом году участие принимает 42 страны. В первом полуфинале были представлены 17 участников. Теперь стало известно, кто продолжит борьбу в финале, который состоится 18 мая.