Видео ⟩ 22 песни, с которыми Латвия участвовала в "Евровидении"

1. Brainstorm - My Star, 2000

2. Arnis Mednis - Too Much, 2001

3. Marie N - I Wanna, 2002

4. F.L.Y. - Hello from Mars, 2003

5. Fomins un Kleins - Dziesma par Laimi, 2004

6. Valters un Kaža - The War Is Not Over, 2005

7. Cosmos - I Hear Your Heart, 2006

8. Bonaparti.lv - Questa Nota, 2007

9. Pirates Of The Sea - Wolves of the Sea, 2008

10. Intars Busulis - Probka ("Пробка"), 2009

11. Aisha - What for?, 2010

12. Musiqq - Angel in Disguise, 2011

13. Anmary - Beautiful Song, 2012

14. PeR - Here We Go, 2013

15. Aarzemnieki - Cake To Bake, 2014

16. Aminata - Love Injected, 2015

17. Justs - Heartbeat, 2016

18. Triana Park - Line, 2017

19. Laura Rizzotto - Funny Girl, 2018

20. Carousel - That Night, 2019

21. Саманта Тина должна была принять участие в "Евровидении" в 2020 году с песней Still Breathing, но из-за пандемии коронавируса конкурс был перенесен. Певица представила Латвию в 2021 году с песней The Moon Is Rising

22. Citi Zēni - Eat Your Salad, 2022

В этом году Латвию представит группа Sudden Ligts с песней Aijā.