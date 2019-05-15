Открылся Каннский кинофестиваль

Каннский кинофестиваль официально открыт. На церемонию прибыли режиссеры, актеры и сценаристы почти из 40 стран, в том числе из Латвии. По красной дорожке прошли Билл Мюррей, Джулиана Мур, Виржини Ледуайен, Ева Лонгория, Селена Гомес. Ведущими церемонии в этом году стали Хавьер Бардем и Шарлотта Генсбур.
Двадцатидневный киномарафон откроет фильм "Мертвые не умирают" (The Dead Don't Die) американского режиссера Джима Джармуша. В комедии о зомби снялись звезды первой величины - Билл Мюррей, Стив Бушеми, Тильда Суинтон и Игги Поп, а также не перестающий в последнее время удивлять Адам Драйвер.
Каннский кинофестиваль является одним из важнейших событий мира жизни кино. В этом году он будет проходить до 25 мая.
Фотогалерея: Красная дорожка на Каннском фестивале
На "Золотую пальмовую ветвь" претендуют такие кинематографисты-тяжеловесы как Джим Джармуш, Педро Альмодовар, братья Дарденн, Кен Лоуч, Терренс Малик и другие.
В качестве главного жюри на фестивале выступает режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.
На участие Латвии в этом году пало сразу несколько акцентов. Главный из них - мировая премьера фильма Юриса Курсиеша "Олег", которая вошла в секцию Director’s Fortnight. Также латвийские кинематографисты будут представлены в программе Producers on the Move, на Каннском рынке фильмов и в других международных мероприятиях.