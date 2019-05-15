Депутат "Согласия" Толстой не явился на работу после задержаний в RTAB

Как сообщила представитель RTAB Иева Ласмане, командировка Толстого в Казань длилась с 12 по 14 мая, и другие командировки у него не назначены.

RTAB неизвестно, где находится Толстой, добавила Ласмане.

Ранее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало члена правления RTAB Виту Ермоловичу и руководителя бюро Ингуну Приедите, но на данный момент неизвестно, планировалось ли задержание Толстого.

В правлении RTAB работает, помимо Ермоловичи и Толстого, также Гунтар Гринвалдс, и к нему в уголовном деле никакой статус не применен.

Как сообщалось, KNAB начал уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве. В понедельник сотрудники KNAB явились в офис RTAB.