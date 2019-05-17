"Евровидение-2019": Результаты - Латвия едет домой, Россия в финале!

В четверг, 16 мая в Тель-Авиве прошел второй полуфинал 64-ого музыкального конкурса "Евровидение". Всего в этом году участие принимает 42 страны. Во втором полуфинале были представлены 18 участников. Теперь стало известно, кто продолжит борьбу в финале, который состоится 18 мая.
В четверг вечером состязались 18 стран: Латвия, Швейцария, Швеция, Ирландия, Австрия, Молдова, Румыния, Дания, Армения, Албания, Азербайджан, Северная Македония, Норвегия, Россия, Нидерланды, Хорватия, Литва и Мальта.
В сегодняшнем голосовании могли принимать участие жители Латвии. Во время второй генеральной репетиции жюри уже частично оценивало конкурсантов. Их голосование составило 50% от общей оценки.
Теперь стало известно, кто продолжит борьбу в финале - Россия, Швейцария, Швеция, Мальта, Норвегия, Дания, Азербайджан, Северная Македония, Нидерланды и Албания.
К сожалению, Латвия с композицией That Night в исполнении группы Carousel не смогла пройти в финал.
В этом году в конкурсе принимает участие 42 страны из которых 36 сразятся в двух полуфиналах.
Напомним, в финале уже находится шестерка лидеров - Франция, Германия, Италия, Испания, Израиль и Великобритания, а также победители первого полуфинала: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения.
Галерея: Второй полуфинал конкурса "Евровидение"