"Евровидение-2019": Результаты - Латвия едет домой, Россия в финале!

В четверг, 16 мая в Тель-Авиве прошел второй полуфинал 64-ого музыкального конкурса "Евровидение". Всего в этом году участие принимает 42 страны. Во втором полуфинале были представлены 18 участников. Теперь стало известно, кто продолжит борьбу в финале, который состоится 18 мая.