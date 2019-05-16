"Латышскость не следует навязывать, но ее надо предлагать". Левитс дал просторное интервью

"Латвии важно понимать свое положение в мире, чтобы реально оценить то, чего можно достичь, а не возводить воздушные замки и ломать руки в отчаянии", - считает он.

В основе этой оценки должны лежать сами люди, способности и потенциал, понимание своих недостатков и последовательная работа над их устранением, отметил Левитс.

Президент государства должен быть независимым и видеть цели, которые Латвия с известными усилиями, но реально может выполнить в следующем десятилетии. Я предложил бы три главных направления: солидарность, принадлежность и современное государство, сказал он.

Солидарность в его понимании - это не только простое перераспределение доходов путем увеличения прогрессивности налогов и повышения пособий и пенсий, но и создание для людей равных возможностей получения доходов.

Это касается также заботы о детях, равных возможностей получения качественного образования, здравоохранения и других социальных услуг, добавил Левитс.

Говоря о солидарности, он отметил также необходимость жилищной политики и эффективной борьбы с теневой экономикой.

"В целом комплексная политика солидарности - ключ к уменьшению отчужденности общества. В среднесрочный период она даст также плоды в развитии экономики", - считает Левитс.

Касательно принадлежности он пояснил: "Наша принадлежность к латышской нации, в языке, культуре и исторической памяти которой мы себя распознаем, является предпосылкой смысла существования Латвии как государства".

При этом латышская нация, как и любая другая, очень многообразна, отметил Левитс.

Латышскость не следует навязывать, но ее надо предлагать, поэтому единая система школ на госязыке очень важна для уменьшения раскола латвийского общества, уверен он.

"Латвийское информационное пространство, где мы спорим и решаем наши проблемы, должно быть доступно всем, и единая система школ будет этому способствовать. Вопрос о том, хотят ли люди, ощущающие себя принадлежными к одному из нацменьшинств, поддерживать свою отличающуюся национальную идентичность, это вопрос свободного выбора.

Латвийское государство уважает нацменьшинства, поэтому другой родной или семейный язык надо предлагать в школах как предмет", - считает Левитс.

Направление принадлежности имеет также внешнее измерение, так как Латвия и латыши являются частью европейского культурного пространства и ЕС, добавил он.

Что касается продвижения к современному государству, Левитс отметил:

"В глобализованном мире долгосрочное существование нашей нации и государства уже не является само собой разумеющимся, об этом надо думать и заботиться".