"Евровидение-2019": Второй полуфинал. Хроника событий.

В четверг, 16 мая в Тель-Авиве прошел второй полуфинал 64-ого музыкального конкурса "Евровидение". Во втором полуфинале были представлены 18 участников, в том числе Латвия, Литва и Россия. Русский TVNET вел подробную онлайн-трансляцию!
Трансляция завершена
Во втором полуфинале были представлены 18 участников: Латвия, Швейцария, Швеция, Ирландия, Австрия, Молдова, Румыния, Дания, Армения, Албания, Азербайджан, Северная Македония, Норвегия, Россия, Нидерланды, Хорватия, Литва и Мальта.
Теперь стало известно, кто продолжит борьбу в финале - Россия, Швейцария, Швеция, Мальта, Норвегия, Дания, Азербайджан, Северная Македония, Нидерланды и Албания.
К сожалению, Латвия с композицией That Night в исполнении группы Carousel не смогла пройти в финал.
Напомним, большой финал состоится 18 мая.
Как это было: