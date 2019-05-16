"Евровидение-2019": Второй полуфинал. Хроника событий.

Теперь стало известно, кто продолжит борьбу в финале - Россия, Швейцария, Швеция, Мальта, Норвегия, Дания, Азербайджан, Северная Македония, Нидерланды и Албания.



К сожалению, Латвия с композицией That Night в исполнении группы Carousel не смогла пройти в финал.



Напомним, большой финал состоится 18 мая.



Как это было: