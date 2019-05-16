Пт, 17.05.2019
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"Евровидение-2019": Второй полуфинал. Хроника событий.

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"Евровидение-2019"

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

В четверг, 16 мая в Тель-Авиве прошел второй полуфинал 64-ого музыкального конкурса "Евровидение". Во втором полуфинале были представлены 18 участников, в том числе Латвия, Литва и Россия. Русский TVNET вел подробную онлайн-трансляцию! 

Трансляция завершена

Во втором полуфинале были представлены 18 участников: Латвия, Швейцария, Швеция, Ирландия, Австрия, Молдова, Румыния, Дания, Армения, Албания, Азербайджан, Северная Македония, Норвегия, Россия, Нидерланды, Хорватия, Литва и Мальта. 

Теперь стало известно, кто продолжит борьбу в финале - Россия, Швейцария, Швеция, Мальта, Норвегия, Дания, Азербайджан, Северная Македония, Нидерланды и Албания.

К сожалению, Латвия с композицией That Night в исполнении группы Carousel не смогла пройти в финал. 

Напомним, большой финал состоится 18 мая. 

Как это было:

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