Лидер партии "Согласие" Нил Ушаков называет свое участие в выборах в Европарламент (ЕП) жертвой во имя того, чтобы его коллеги по партии смогли и дальше работать в Латвии. "Я опять иду к своим избирателям за мандатом", - сказал в интервью агентству LETA кандидат под номером один от партии "Согласие" на выборах в Европарламент. По мнению политика, активность избирателей на выборах в ЕП будет очень низкой, и "любой результат выше 20% будет очень хорошим". Сам политик надеется, что "Согласие" получит хотя бы два мандата из восьми.

- На прошлых выборах в Европарламент партия "Согласие" получило одно место. По списку партии был избран Андрей Мамыкин, который сейчас сотрудничает с Русским союзом Латвии. Каковы ваши цели на этих выборах?

- После выборов 2014 года произошли существенные перемены. "Согласие "стало полноправным членом Партии европейских социалистов. Мы принимаем активное участие во многих политических процессах, особенно тесно сотрудничаем с коллегами из Скандинавских стран, Германии, Литвы и Эстонии. На выборах многое будет зависеть от активности избирателей и многих других факторов. Наша цель — получить хотя бы два мандата.

- Значит, два депутатских места — это программа-максимум?

- Нет, я не говорил, что это максимум. Это цель, на которую мы работаем. Есть и такая вероятность, что "Согласие "получит три мандата. А может сложиться такая ситуация, что у "Согласия "будет достаточно хороший результат, первое место, но в Европарламент попадут восемь партий из Латвии. Тогда независимо от результата у всех будет по одному мандату. Есть вероятность, что 5% барьер преодолеют девять партий. Этого мы тоже исключить не можем.

- Сколько партий, по вашему мнению, могли бы попасть в ЕП?

- Конкуренция острая. Политический процесс очень горячий. Однако у меня есть сомнения в том, что активность некоторых партий связана с Европой.

Например, реклама партии "Для развития/За!" говорит: мы сняли Ушакова и будем бороться с ним дальше, в Европарламенте. Теперь можем ждать рекламу KPV LV: "Мы закрыли Деглавский мост и теперь будем бороться за или против всех мостов". Это не про Европу. Я думаю, что в Европарламент могли бы попасть пять-шесть партий. Возможно, не только те партии, которые сейчас представлены в парламенте. Активность будет низкой, и решающим будет то, сторонники какой партии будут готовы прийти на выборы 25 мая.

- Пять лет назад на латвийские выборы в Европарламент пришли 30 % избирателей. Какая ситуация может сложиться в этом году?

- Я думаю, что ситуация будет намного хуже. После выборов в Сейм в октябре прошлого года уровень разочарования в политическом процессе очень высок. За выборами последовали три раунда попыток сформировать правительство. Третий в какой-то мере удался. К тому же получилось так, что правительством управляет самая маленькая партия. И это не партия, которая прошла в Сейм благодаря прорыву и получила место премьер-министра благодаря хорошим идеям. Нет, та партия была наказана. Из-за невыполненных обещаний желание людей участвовать в политических процессах сейчас находится на достаточно низком уровне. Мотивировать их прийти и проголосовать на выборах в Европарламент будет очень сложно. Я думаю, любой результат выше 20% уже будет хорошим.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

- Действительно, одна из партий, которая работает в правительстве, пришла на выборы с обещанием отменить компонент обязательной закупки (КОЗ), что до сих пор не сделано. Но и вы во многих интервью говорили, что не будете выставлять свою кандидатуру на выборах в Европарламент. Однако ваше решение изменилось после обыска в связи с уголовным делом "Ригас сатиксме".

- Меня никто не может утвердить в ЕП, я иду к избирателям, и именно они решат, где я буду или не буду работать. У нас впереди 25 мая, избиратели придут, проголосуют или не проголосуют за каждую конкретную партию и каждому кандидату поставят или не поставят плюсик.

Я не иду к своим друзьям со словами: "Знаете что, утвердите меня в новой должности!". Нет, я иду в открытый бой.

Во-вторых, еще в октябре прошлого года было ясно, что с Рижской думой будут бороться, и будут бороться так, что мало не покажется. В списках должностных лиц, которых нужно отстранить от должности, я был на первой странице. Это ни для кого не секрет. Было понятно, как ситуация будет развиваться и что я в своей должности нормально работать не смогу. Поэтому я опять открыто иду к своим избирателям за мандатом. В какой-то мере это принесение себя в жертву, чтобы позволить моим коллегам сделать то, что мы обещали.

Если мы говорим о самом ЕП, то у меня есть необходимые знания,желание и понимание того, что можно сделать для Латвии и ее самоуправлений, в том числе Рижского самоуправления. Я получил свое образование не в сфере журналистики или какой-то другой области, у меня есть магистерская степень по экономике и Европейской интеграции, полученная в Дании.

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- Вернемся к Европарламенту. Назовите главные дела, которыми вы хотели бы заняться, попав в ЕП.

- У нас сейчас есть достаточно строгие ограничения относительно бюджетов стран-участниц ЕС, например, дефицит бюджета. Необходимо ввести такие же критерии в отношении пособий, пенсий и минимальной заработной платы.

- Вы обещаете добиться выравнивания размеров пенсий и пособий на уровне ЕС?

- Я не говорю о выравнивании, потому что это невозможно. Нельзя сказать, что минимальные зарплаты в Великобритании, Люксембурге и Латвии должны быть одинаковыми.

Параметры будут пропорциональны тому, сколько каждая страна зарабатывает. Кроме того, одной из общих программных установок для нас и наших коллег является то, что деньги из Европейских структурных фондов должны поступать напрямую в самоуправления. Чтобы посередине между ними не стояло национальное правительство, которое может принимать некоторые решения на основании политических мотивов, что очень ярко видно в Латвии.

- Что можно сделать для укрепления Европейского союза?

- В первую очередь необходимо осознавать, что Евросоюз - один из главных гарантов нашей стабильности, безопасности и благосостояния. ЕС должен быть сильнее, в том числе в вопросах общей интеграции. Для нас одной из главных угроз является слабый, двухскоростной Евросоюз.

Двухскоростной ЕС означает легализацию того, что у нас есть страны первого сорта и страны второго сорта, такие как государства Восточной Европы и Балтийские страны. Говоря о беженцах, нельзя, как за шведским столом, сказать: "Запакуйте нам, пожалуйста, Rail Baltica и все эти средства из структурных фондов тоже, но, если речь заходит о беженцах, то Италии не повезло, пусть сама справляется".

- Следует ли Евросоюзу отменить санкции против России?

- Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится. Насколько реалистично ожидать, что это случится в обозримом будущем? Поживем, увидим. Если мы говорим о том, каким образом нужно строить отношения с Россией... Например, у нас в Рижской думе на заседании комитета идут оживленные разговоры о том, что рижский вице-мэр Вадим Баранник ("Согласие") не может ехать на конференцию в Москву.

В то же время мы в новостях читаем, что конференцию посетил премьер-министр Швеции. На мой взгляд, нужно смотреть на то, как ведут себя те же самые немцы. С одной стороны, у них есть твердая позиция по многим вопросам, с другой — самоуправления сотрудничают. Нужно понимать, что рано или поздно придет время, когда взаимные санкции закончатся, поэтому нужно думать о том, каким образом мы строим отношения.

- В вашей программе написано: Европе и Латвии угрожают националисты, которые распространяют опасные иллюзии и страхи, чем добиваются популярности в ЕС, и Латвия - не единственная страна, которая страдает от национальной, этнической и языковой вражды. Вам действительно кажется, что есть такая вражда?

- В каждой стране это выражается по-своему. Если критическая масса в Европе достигнет определенного уровня, мы потеряем самое главное, что у нас есть — развитие нашего государства.

- "Согласие" и до выборов говорило о такой дискриминации, о том, что нам нужно ее прекратить и жить дружно. Что партия сделала для этого?

- Я думаю, главное, что мы сделали — показали, как в нашей команде рука об руку работают латыши и представители других национальностей.

Да, мы категорически против того, каким образом проходит реформа русских школ, потому что это кошмар.

У нас качественное билингвальное образование, которым можно гордиться на европейском уровне и помогать, делиться своим опытом с другими странами, а мы это все истребляем своими руками. Уже не говоря о том, что это связано с правами нацменьшинств. Да, мы против, потому что считаем, что это угрожает стабильности государства и наносит вред качеству образования. И не стоит уничтожать то, что хорошо функционирует. Мы считаем, что латыши и представители других национальностей должны вместе строить эту страну, что является частью общего европейского проекта.

- После выборов в Европарламент Латвия должна будет принять решение о новом еврокомиссаре. Как вам кажется, кто стал бы достойным кандидатом на эту роль?

- Из какого списка мне нужно выбирать?

- Я поинтересовалась вашим мнением. Вы можете назвать и свое имя, хотя понятно, что этот вопрос будет обсуждать правительство.

- Я, наверное, воздержусь от того, чтобы называть имя. Есть достаточно много достойных этой должности людей. Если я сейчас назову чье-то имя, его, не дай бог, внесут в списки "Согласия" и станут проверять в аэропорту, когда он прилетит в Ригу.