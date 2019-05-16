Была накрутка! Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос. Дети"

Финальный отчет компания опубликует в конце мая, но руководство Первого канала приняло во внимание промежуточные результаты и решило аннулировать исход конкурса.

Таким образом, Микелла Абрамова более не является победительницей шестого сезона "Голос. Дети".

Телеканал подчеркивает, что цель проверки была - выявление искусственного воздействия на голосование.

Руководство канала решило 24 мая провести отдельный выпуск со всеми финалистами проекта.

Сообщается, что будут применены меры по усовершенствованию защиты голосования, чтобы подобное больше не повторилось.

Обновление механизма планируется запустить до начала следующего сезона конкурса.

Канал подчеркивает, что подобный инцидент с голосами должен стать единственным и последним на проекте "Голос".