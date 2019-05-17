Самые ожидаемые кинопремьеры июня

Люди Икс: Тёмный Феникс

Жанр: фантастика‎, ‎боевик.

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Софи Тернер, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Николас Холт и многие другие.



Это продолжение киносаги о "Людях Икс", во главе которых стоит профессор Чарльз Ксавье. Мутант Джин Грей получает невероятные суперспособности, которые меняют её и превращают в Темного Феникса. Теперь "Людям Икс" придется решить, что важнее для них — жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире.

Rocketman

Жанр: биографический музыкальный фильм, мюзикл

В ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард и другие.

"Рокетмен" – это эпическая музыкальная фантазия об удивительной истории превращения гениального, но скромного пианиста Реджинальда Дуайта во всемирно известную суперзвезду по имени Элтон Джон, обо всех характерных для такого пути горестях и радостях, разочарованиях и победах.

"Рокетмен" – это еще и захватывающее путешествие в историю поп-музыки, до отказа наполненную всеми любимыми хитами Элтона Джона, которого играет многогранный Тэрон Эджертон (Kingsman; "Эдди "Орел"", 2016). Бесцеремонно вторгаясь в сны творческого человека, фильм на универсальном языке рассказывает о том, как некий мальчик из не вполне благополучной семьи, которая жила в забытом богом городе, становится одним из наиболее харизматичных в мире поп-культуры артистов. Самые отчаянные битвы Элтона Джона мы увидим через призму его терапевтической группы, в которой велась беспощадная расправа с демонами его прошлого, толкавшими гения на путь зависимостей и излишеств.

Мы всегда жили в замке

Жанр: триллер‎, ‎драма‎, ‎детектив.

В ролях: Таисса Фармига, Александра Даддарио, Себастиан Стэн и другие.

Американская семья Блэквуд, живет в собственном доме недалеко от поселка Вермонт.

Они укрываются в своем мире от пересудов соседей, после того, как шесть лет назад в доме Блэквуд произошла загадочная трагедия: почти все ее члены были отравлены мышьяком. Две сестры и их престарелый дядя – все, что осталось от некогда большого клана.

Течение их закрытой жизни прерывает двоюродный брат, внезапно появляющийся на пороге дома. Он не только грозится раскрыть их тайну, но и получить их деньги.

Но, оказывается в загадочном доме не только ему есть, что скрывать…

Собачья жизнь 2

Жанр: Семейный фильм, трагикомедия.

В ролях: Бетти Гилпин, Деннис Куэйд, Эбби Райдер Фортсон и другие.

Старый пес Бадди прожил несколько жизней, прежде чем воссоединиться со своим первым хозяином. Но на этом цепь его перерождений не оборвалась. Он возвращается в теле щенка, получает кличку Молли и выполняет новую миссию – принести счастье проблемной девочке-подростку СиДжей. Продолжение фильма "Собачья жизнь".

Отпетые мошенницы

Жанр: комедия.

В ролях: Энн Хэтэуэй, Ребел Уилсон, Алекс Шарп и многие другие.

Сюжет вращается вокруг двух аферисток и их жертвы. Одна из мошенниц — обманщица высшего класса, предпочитающая тонкие аферы, долгое планирование и крупный куш, вращается в богатых и знатных кругах. Другая же — ниже уровнем, обычно работает по простым и быстрым схемам в стиле «урвал и убежал». И внезапно их интересы сталкиваются. Аферистки не хотят уступить друг другу и решают выбрать одну жертву и по итогам соревнования проигравшая сторона уберется восвояси. Так и происходит, что обе они теперь охотятся за миллионами молодого технического гения, сделавшего состояние в Кремниевой долине. Юноша наивен и бесхитростен и потому попадает в сети обеих мошенниц.

Люди в Черном: International

Жанр: фантастика, боевик, комедия.

В ролях: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон и другие.

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять — шпион в их рядах.

Вчера

Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама.

В ролях: Ана де Армас, Лили Джеймс, Кейт МакКиннон, Джеймс Корден, Эд Ширан и другие.