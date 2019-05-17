После вмешательства Путина приостановлено строительство храма в Екатеринбурге

Галерея: Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

Глава Екатеренбурга подчеркнул, что строительство не возобновят до конца проведения опроса жителей.

Опрос будет проводиться на сайте мэрии и улицах города в ближайшие три недели.

Примечательно, что провести опрос горожан на предмет их отношения к строительству храма 16 мая предложил президент России Владимир Путин. Предложение президент высказал в ходе медиафорума Общественного народного фронта.

"Храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон должны быть какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей которые там проживают.

Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. Вот в этом и состоит принцип демократии", - сказал Путин.