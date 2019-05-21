Неделю назад в Германии произошел трагический случай - в номере гостиницы были найдены трое застреленных из арбалета человека, а в другом городе найдены еще две мертвые женщины. Местные СМИ сообщали, что все пятеро погибших были фанатиками средневекового культа секса. К сожалению, это не единственный случай за последнее время, когда подобные культы привели к страшным или, по крайней мере, неприятным последствиям.

Трагический случай в Германии

В гостиничном номере в Баварии уборщица обнаружила трупы. Перед ней предстала жуткая картина - 53-летний Торстен В. и 33-летняя Керстин Е., держась за руки, лежали на кровати, а тело 30-летней Фарины Ц. - на полу рядом с кроватью. У всех были ранения от стрел. Полиция нашла в комнате три арбалета.

Считается, что сначала Фарина Ц. пристрелила пару, а потом и себя.

Гостиница в Баварии, где были найдены трое застреленных из арбалета человека ФОТО: FP

В понедельник в доме Фарины Ц. в Витингене были найдены еще два женских трупа. Одна из женщин, 35-летняя учительница начальной школы, Гертруда Ц была партнером Фарины Ц. Другой женщине было 19 лет, но она не была опознана.

С момента выхода новостей в немецких СМИ появилась информация о Торстене В., который был лидером культа.

К женщинам, которые выступали против культа, он относился как к сексуальным рабыням, контролируя их с помощью физической силы и психологических манипуляций.

Участники культа разделяли интерес к средневековому фольклору, а Торстен В. являлся владельцем магазина средневековой атрибутики. Там продавались оружия и флаги в средневековом стиле, а на витрине стоял странный женский манекен, перевязанный веревкой и цепями и обмазанный красной краской.

С журналистами поговорила некая пара, которая боялась, что неопознанная 19-летняя женщина может оказаться их дочерью. После знакомства с Торстеном В. их дочь перестала связываться с семьей.

Два года назад молодая женщина познакомилась с Торстеном В. на занятиях по боевому искусству. Жизнерадостная девушка изменилась — отдалилась от знакомых и стала депрессивной. Она покрасила волосы в чёрный и ушла из дома, - рассказывают её родители.

В начале Карина "восторженно говорила о Торстене, Торстене, Торстене", рассказывает мать. Отец отметил, что "по сей день не понимает, как можно таким образом манипулировать человеком в течение четырех-шести недель".

Сексуальное рабство в США под предлогом самосовершенствования

В конце 90-х годов в Олбани, штат Нью-Йорк, была основана компания сетевого маркетинга NXIVM. Его официальное занятие - курсы личного и профессионального развития. Однако в 2018 году Кит Раньер и несколько его союзников были арестованы за управление тайной организацией внутри этой компании, которая вербовала женщин в сексуальное рабство и помечала их инициалами Раньера.

На прошлой неделе в суде свидетельствовала бывшая участница культа, 32-летняя британка, названная только как Сильвия, пишет The New York Times. Она рассказала, что была последователем NXIVM около 13 лет. Она начала с курсов самосовершенствования, но позже ее пригласили присоединиться к тайному культу, который работал внутри организации.

Перед вступлением она должна была доказать, что настроена серьезно. Моника Дюран - женщина, которая пригласила ее присоединиться, приказала ей прислать обнаженную фотографию себя и отправить своим родителям письмо с признанием, что девушка работает проституткой.

Сильвии давали задания, такие как отправка новых обнаженных фотографий Раньеру. Задания нужно было выполнять немедленно и безоговорочно.

Кит Раньер. Рисунок из зала суда ФОТО: AP/Scanpix

58-летний Раньер был обвинен в краже личных данных, вымогательстве, принудительном труде, отмывании денег, мошенничестве и сексуальном рабстве. Пять женщин - союзники Раньера - признали вину по разным обвинениям, и в настоящее время судят только Раньера.

Лидер культа делился своей мудростью и этическими стандартами со своими последователями, хвастаясь несколькими научными степенями, и даже сравнивая себя с Альбертом Эйнштейном и Махатмой Ганди.

В то же время он вербовал женщин в рабство, помечал их инициалами, приказывал жертвам дать ему контроль над их банковскими счетами и недвижимостью, а также рассказать "самые глубокие и темные секреты", - указывает прокурор.

Многие из этих женщин имели сексуальные отношения с Раньером. В суде было сказано, что среди них была и одна 15-летняя девушка из Мексики.

"Это была организованная преступность, и Кит Раньер был лидером этой группы", - заявила в суде федеральный прокурор США Таня Хаджара. "Он был неприкосновенным".

Адвокат Раньера утверждает, что основатель NXIVM помог своим последователям добиться личностного роста, и что женщины действовали по собственной воле.

Ритуал обозначения инициалами, фанатическая принадлежность к группе, эмоциональная зависимость, групповое мышление, чувство страха и вины - вот механизмы, с помощью которых действуют лидеры деструктивных культов, порталу TVNET рассказал психотерапевт.

Охотницы за миллионерами в России

В прошлом году внимание мира привлек известный белорусский самопровозглашенный "секс-гуру" Алексей Лесли (настоящее имя - Александр Кирилов) и его самая известная последовательница — сотрудница белорусского эскорт-агентства Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка. Они были арестованы в прошлом году за проведение незаконных сексуальных тренировок в Таиланде, где провели в тюрьме около девяти месяцев.

Лесли и Рыбка были осуждены за предоставление сексуальных услуг. "Секс тренинги" рекламировались как занятия, чтобы стать лучшими любовниками. Но тайская полиция считает, что их истинной целью была проституция.

Настя Рыбка и Алекс Лесли в Тайланде ФОТО: AFP / Scanpix

Движение под руководством Лесли, описанное самой Рыбкой в интервью для русской службы новостей BBC, имело все признаки секс-культа.

В прошлом десятилетии Лесли опубликовал книгу "Игра мастера и охотницы". "Мастера" - это мужчины, обученные секс-гуру, а "охотницы" - женщины, которые прошли обучение соблазнению. Последователи Лесли информируют друг друга о проведении "охоты", а по её завершению составляют отчет, который представляют "жертве" - чаще всего миллиардеру, олигарху или другому местному мажору. Так было в случае с российским олигархом Олегом Дерипаской, о котором Рыбка написала отчет в своей книге.

Татьяна Никонова, журналист и секс-блогер, считает, что Лесли и его последователи подобны секте. На это указывают культ личности и методы психологического манипулирования, которые применяются на последователях. Она считает, что "гарем" Лесли "работает в интересах Алексея Лесли и близких ему людей".