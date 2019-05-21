21 мая 2019, 0:00
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Порабощение, которое выдавалось за доблесть. По следам секс-культов
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Неделю назад в Германии произошел трагический случай - в номере гостиницы были найдены трое застреленных из арбалета человека, а в другом городе найдены еще две мертвые женщины. Местные СМИ сообщали, что все пятеро погибших были фанатиками средневекового культа секса. К сожалению, это не единственный случай за последнее время, когда подобные культы привели к страшным или, по крайней мере, неприятным последствиям.
Трагический случай в Германии
В гостиничном номере в Баварии уборщица обнаружила трупы. Перед ней предстала жуткая картина - 53-летний Торстен В. и 33-летняя Керстин Е., держась за руки, лежали на кровати, а тело 30-летней Фарины Ц. - на полу рядом с кроватью. У всех были ранения от стрел. Полиция нашла в комнате три арбалета.
Считается, что сначала Фарина Ц. пристрелила пару, а потом и себя.
В понедельник в доме Фарины Ц. в Витингене были найдены еще два женских трупа. Одна из женщин, 35-летняя учительница начальной школы, Гертруда Ц была партнером Фарины Ц. Другой женщине было 19 лет, но она не была опознана.
С момента выхода новостей в немецких СМИ появилась информация о Торстене В., который был лидером культа.
К женщинам, которые выступали против культа, он относился как к сексуальным рабыням, контролируя их с помощью физической силы и психологических манипуляций.
Участники культа разделяли интерес к средневековому фольклору, а Торстен В. являлся владельцем магазина средневековой атрибутики. Там продавались оружия и флаги в средневековом стиле, а на витрине стоял странный женский манекен, перевязанный веревкой и цепями и обмазанный красной краской.
С журналистами поговорила некая пара, которая боялась, что неопознанная 19-летняя женщина может оказаться их дочерью. После знакомства с Торстеном В. их дочь перестала связываться с семьей.
Два года назад молодая женщина познакомилась с Торстеном В. на занятиях по боевому искусству. Жизнерадостная девушка изменилась — отдалилась от знакомых и стала депрессивной. Она покрасила волосы в чёрный и ушла из дома, - рассказывают её родители.
В начале Карина "восторженно говорила о Торстене, Торстене, Торстене", рассказывает мать. Отец отметил, что "по сей день не понимает, как можно таким образом манипулировать человеком в течение четырех-шести недель".
Сексуальное рабство в США под предлогом самосовершенствования
В конце 90-х годов в Олбани, штат Нью-Йорк, была основана компания сетевого маркетинга NXIVM. Его официальное занятие - курсы личного и профессионального развития. Однако в 2018 году Кит Раньер и несколько его союзников были арестованы за управление тайной организацией внутри этой компании, которая вербовала женщин в сексуальное рабство и помечала их инициалами Раньера.
На прошлой неделе в суде свидетельствовала бывшая участница культа, 32-летняя британка, названная только как Сильвия, пишет The New York Times. Она рассказала, что была последователем NXIVM около 13 лет. Она начала с курсов самосовершенствования, но позже ее пригласили присоединиться к тайному культу, который работал внутри организации.
Перед вступлением она должна была доказать, что настроена серьезно. Моника Дюран - женщина, которая пригласила ее присоединиться, приказала ей прислать обнаженную фотографию себя и отправить своим родителям письмо с признанием, что девушка работает проституткой.
Сильвии давали задания, такие как отправка новых обнаженных фотографий Раньеру. Задания нужно было выполнять немедленно и безоговорочно.
58-летний Раньер был обвинен в краже личных данных, вымогательстве, принудительном труде, отмывании денег, мошенничестве и сексуальном рабстве. Пять женщин - союзники Раньера - признали вину по разным обвинениям, и в настоящее время судят только Раньера.
Лидер культа делился своей мудростью и этическими стандартами со своими последователями, хвастаясь несколькими научными степенями, и даже сравнивая себя с Альбертом Эйнштейном и Махатмой Ганди.
В то же время он вербовал женщин в рабство, помечал их инициалами, приказывал жертвам дать ему контроль над их банковскими счетами и недвижимостью, а также рассказать "самые глубокие и темные секреты", - указывает прокурор.
Многие из этих женщин имели сексуальные отношения с Раньером. В суде было сказано, что среди них была и одна 15-летняя девушка из Мексики.
"Это была организованная преступность, и Кит Раньер был лидером этой группы", - заявила в суде федеральный прокурор США Таня Хаджара. "Он был неприкосновенным".
Адвокат Раньера утверждает, что основатель NXIVM помог своим последователям добиться личностного роста, и что женщины действовали по собственной воле.
Ритуал обозначения инициалами, фанатическая принадлежность к группе, эмоциональная зависимость, групповое мышление, чувство страха и вины - вот механизмы, с помощью которых действуют лидеры деструктивных культов, порталу TVNET рассказал психотерапевт.
Охотницы за миллионерами в России
В прошлом году внимание мира привлек известный белорусский самопровозглашенный "секс-гуру" Алексей Лесли (настоящее имя - Александр Кирилов) и его самая известная последовательница — сотрудница белорусского эскорт-агентства Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка. Они были арестованы в прошлом году за проведение незаконных сексуальных тренировок в Таиланде, где провели в тюрьме около девяти месяцев.
Лесли и Рыбка были осуждены за предоставление сексуальных услуг. "Секс тренинги" рекламировались как занятия, чтобы стать лучшими любовниками. Но тайская полиция считает, что их истинной целью была проституция.
Движение под руководством Лесли, описанное самой Рыбкой в интервью для русской службы новостей BBC, имело все признаки секс-культа.
В прошлом десятилетии Лесли опубликовал книгу "Игра мастера и охотницы". "Мастера" - это мужчины, обученные секс-гуру, а "охотницы" - женщины, которые прошли обучение соблазнению. Последователи Лесли информируют друг друга о проведении "охоты", а по её завершению составляют отчет, который представляют "жертве" - чаще всего миллиардеру, олигарху или другому местному мажору. Так было в случае с российским олигархом Олегом Дерипаской, о котором Рыбка написала отчет в своей книге.
Татьяна Никонова, журналист и секс-блогер, считает, что Лесли и его последователи подобны секте. На это указывают культ личности и методы психологического манипулирования, которые применяются на последователях. Она считает, что "гарем" Лесли "работает в интересах Алексея Лесли и близких ему людей".
"Женщина - это просто материал", - отмечает Никонова.