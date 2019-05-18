Нет времени жить: Почему Европа отдыхает больше, чем Латвия

В конце 18-го века, во время Индустриальной революции, компании начали увеличивать производительность своих фабрик, в первую очередь переходя на круглосуточное управление. Было принято думать, что для большей эффективности людям просто необходимо больше работать. В этот период 10-16 часовые рабочие дни стали обычным явлением. Об этом рассказывает BBC.

Конечно, подобная инициатива не поддерживалась рабочими. Первым, кто начал кампанию за 8-часовой день, был смелый мужчина по имени Роберт Оуэн. В то время он только стал совладельцем небольшой фабрики, и на примере своей организации хотел показать, что забота о наёмных рабочих вполне совпадает с интересами работодателя.

Слоган его кампании, которую он сам называл "социальным экспериментом", был: "Восемь часов труда, восемь часов отдыха, восемь часов сна".

Только через несколько десятилетий власти согласились уменьшить рабочий день - до 8-12 часов для детей и женщин, и до 12 часов для всех рабочих. Стоит заметить, что тогда рабочая неделя была шестидневной.

Более, чем через 70 лет, в 1914 году, компания Ford Motor стала одним из первых предприятий, которая сократила стандартный рабочий день до восьми часов, при этом увеличив зарплату рабочих вдвое. Это решение основателя компании Генри Форда другие автопроизводители восприняли с усмешкой. Однако вскоре опытные механики со всей страны стали наниматься на работу в Ford Motor Company.

Это привело к резкому увеличению производительности и получению двукратной прибыли всего за два последующих года. Это побудило другие компании, в том числе и вне Великобритании, принять более короткий, восьмичасовой рабочий день для своих сотрудников в качестве стандарта.

В 40-60-х годах большинство стран также перешло на рабочую неделю с двумя выходными.

Таким образом, сейчас в мире общепринята 40-часовая пятидневная рабочая неделя. Но некоторые страны в Европе за последние 10 лет эти стандарты изменили. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Нидерландах в среднем работают по 30 часов в неделю, в Норвегии и Дании - 33, в Швейцарии - 34, в Германии — 35.

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В Латвии, в свою очередь, один из самых высоких показателей среди европейских стран по общему числу проработанных часов в год (1700). Это лишь официальные данные. По закону, с учётом сверхурочных часов, разрешено работать не более 48 часов.

В погоне за большей зарплатой, работник и работодатель зачастую приходят к соглашению о переработке выше назначенной нормы.

Есть и те, кто одновременно работают на двух работах. Не стоит также забывать, что латвийской практике всё ещё известны случаи, когда сотрудники выполняют дополнительную работу неофициально, получая зарплаты "в конвертах".

Министерство экономики Латвии отмечает, что сокращение рабочей недели возможно только при увеличении общей продуктивности. В обратном случае, это приведёт к уменьшению поступлений в государственный бюджет, и, как следствие, к экономическому кризису. Руководитель отдела общественных отношений Министерства экономики Эвита Урпена в 2018 году высказала мнение, что развитие технологий и автоматизация приводит к росту уровня производительности, из чего следует, что сокращение продолжительности рабочего дня это только вопрос времени.

Безостановочная деятельность не является синонимом производительности. Это его противоположность.

Многие исследования подтверждают, что непрерывная работа в течение многих часов значительно снижает продуктивность, и имеет множество негативных последствий как для самочувствия и настроения, так и физического здоровья.

"Думайте, что умственная работа — это отжимания", - говорит Джош Дэвис, автор книги "Два прекрасных часа". "Скажем, вы хотите отжаться 10 тысяч раз. Наиболее "эффективным" способом было бы сделать их все сразу, без перерыва. Мы инстинктивно знаем, что это невозможно. Вместо этого, если бы мы распределили упражнение на неделю, добиться цели стало бы намного реальнее".

"Идея о том, что вы можете бесконечно растягивать свой фокус и время производительности, на самом деле, ошибочна. Это самоубийство", - говорит исследователь Эндрю Смарт. "Если вы постоянно вкладываете себя в работу, когда ваша физиология говорит: "Мне нужен перерыв", вы получаете низкоуровневую стрессовую реакцию, которая при многократном повторении становится хронической и чрезвычайно опасной".