Калнмейерс не удивлен планом Борданса отстранить его от должности

Калнмейерс в пятницу, 17 мая, встретился с председателем Верховного суда Латвии Иваром Бичковичем по другому рабочему вопросу.

Перед встречей генеральный прокурор сказал журналистам, что не успел ознакомиться с аргументацией Борданса, знает только, "что его обвиняют во всех возможных грехах".

Он отметил, что не удивлен решением Борданса, потому что Новая консервативная партия, которую представляет политик, до выборов и после "называла людей, которых нужно сменить".

"Они просто выполняют то, что было запланировано. Не я первый, не я последний", - сказал Калнмейерс.

Как сообщалось, Министерство юстиции выявило в деятельности генерального прокурора Эрика Калнмейерса признаки, свидетельствующие о том, что он не соответствует требованию закона о прокуратуре о безупречной репутации. Об этом заявил журналистам министр юстиции Янис Борданс.

"Министерство юстиции подготовило доклад для правительства, и будет начат процесс оценки соответствия генерального прокурора занимаемой должности", - сказал министр.

Калнмейерс, по мнению Борданса, не способен обеспечить эффективную работу прокуратуры, качественный контроль и надзор за работой подчиненных прокуроров, а также не в состоянии организовать работу и руководить ею так, чтобы прокуратура как можно быстрее перенимала лучшую международную практику.

Минюст пришел к выводу, что предыдущая деятельность Калнмейерса могла причинить существенный ущерб государственным и общественным интересам и не совместима с высокими требованиями к лицу, занимающему эту должность.

Срок полномочий Калнмейерса истекает весной следующего года.

Сейм может освободить генерального прокурора от должности, если особо уполномоченный председателем Верховного суда (ВС) судья ВС во время проверки констатировал одно из указанных в законе оснований для увольнения генпрокурора и свое заключение о нем предоставил пленум ВС.