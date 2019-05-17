Ночь музеев 2019: Необычные маршруты для всей семьи

Банк Латвии

Адрес: ул. Кр. Валдемара, 2А (вход со стороны площади Пилс)

С 16:00 до 24:00 есть возможность побывать в центре знаний Банка Латвии "Мир денег". Экспозиция современная и интерактивная, а еще можно поностальгировать, глядя на нашу старую валюту - латы.

Рижская биржа

Адрес: Домская площадь, 6

С 18:00 до 23:00 здесь будет работать выставка "Из прошлого в будущее", которая посвящена 30-летию Латвийского общества реставраторов. Экспозиция дает возможность познакомиться с закулисьем реставрационного процесса. С 19:00 до 22:00 – можно будет принять участие в эстафете по ориентированию вместе с Молодежным клубом Художественного музея.

Музей истории Риги и мореходства

Адрес: ул. Паласта, 4

С 19:00 до 1:00 в Крестовой галерее Домского собора во внутреннем дворе можно будет ознакомиться с выставками, послушать выступления музыкантов, посмотреть театральные постановки, документальные фильмы. Здесь пройдет показ мод и будет работать фотосалон. Для осмотра откроются 13 залов музейных экспозиций, в интерьерах будет разрешено фотографироваться. С полуночи и до часа ночи – свободный микрофон.

Латвийский музей архитектуры

Адрес: ул. Маза пилс, 19

Начнем с того, что музей располагается в одном из "Трех братьев" – комплексе старейших жилых домов Риги, а это уже веская причина, чтобы туда заглянуть.

А ещё тут проходит выставка "Эскиз", которая посвещена проекту Рижского метро и протестам против реализации этого проекта времен Атмоды. Посетители смогут на интерактивной карте найти свою линию метро. Интересно же узнать, как бы вы добирались до дома, если бы в Риге было метро?

Музей "Рижская биржа" ФОТО: LETA

Маршруты по районам Риги

Пардаугава полна тайн

Музей истории таможни и налогов

Адрес: ул. Калнциема, 6, в 112-м помещении (1-й этаж), в здании Факультета инженерной экономики и управления Рижского Технического университета.

C 18:00 до 24:00 можно будет увидеть конфискат, а также технические средства, которые используют таможенники, чтобы обнаружить контрабанду, узнать, какие товары чаще дургих подделывают. Посетители смогут принять участие в игре "Что можно/нельзя провозить в багаже?", а также увидеть показательные выступления кинологов с собаками.

Дом науки Латвийского университета: на страже здоровья

Где: ул. Елгавас, 3

В Доме науки будут открыты два факультета – Физики, математики и оптометрии и Медицинский. Новое здание построено рядом с Центром естественных наук ЛУ.

В Ночь музеев можно будет осмотреть новое современное здание, что будет особенно интересно будущим абитуриентам. А еще с 19:00 до 23:00 здесь можно побывать на выставке "На страже здоровья".

Саркандаугава - больница и пивоварня

Рижский центр психиатрии и наркологии

Адрес: ул. Твайка, 2