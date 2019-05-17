Ночь музеев 2019: Необычные маршруты для всей семьи

Находитесь в Пардаугаве или на Саркандаугаве, но желаете посетить Ночь музеев, а выезжать в центр города совсем не хочется? Русский TVNET предлагает несколько маршрутов не только по Старой Риге, но и по рижским районам.
Маршрут по центру города
Латвийский Национальный художественный музей
Адрес: площадь Розенталя, 1
С 19:00 до 23:00 у всех желающих появится возможность осмотреть постоянную экспозицию музея. С 19:00 до 21:00 – родителей с детьми пригласят поучаствовать в игре "Стань героем!". Юным посетителям музея нужно будет показать, насколько хорошо они ориентируются в картинах и скульптурах – конкретные произведения искусства нужно будет найти и отметить на особой карте. С 19:00 до 22:00 – эстафета по ориентированию вместе с Молодежным клубом Художественного музея.
Выставка номинантов Латвийского приза года в области архитектуры-2019
Адрес: : площадь Розенталя, 1 (со стороны Эспланады)
С 19:00 и до 1:00 можно ознакомиться с новыми проектами, выдвинутыми на приз года в области архитектуры.
Министерство обороны
Выставка военной техники и концерт "Ночная мистерия: от труб до пушек"
Адрес: : ул. Кр. Валдемара, 10/12 (мероприятие пройдет на участке ул. Элизабетес – от ул. Сколас до ул. Валдемара, на территории, прилегающей к Министерству обороны). В этом квартале будет приостановлено движение.
С 19:00 и до полуночи можно будет посмотреть военную технику. Заявлено выступление оркестра Национальных Вооруженных сил (НВС). С 19:00 до 22:00 все, кто пожелают смогут принять участие в эстафете по ориентированию вместе с Молодежным клубом Художественного музея.
Музей истории медицины Пауля Страдиня
Добро пожаловать на курсы первой медицинской помощи
Адрес: ул. Антонияс, 1
У посетителей появится возможность ознакомиться со всей музейной экспозицией, которая, как обычно, несколько пугает и заставляет задуматься о вечном –средневековые инструменты эскулапов все же больше напоминают орудия пыток. Бонус: под руководством Латвийского Красного креста вы сможете прямо на месте освоить навыки оказания первой медицинской помощи.
Рижский музей югендстиля
Адрес: : ул. Алберта, 12 (вход с ул. Стрелниеку)
С 19:00 до 1:00 в музее-квартире, который полностью воссоздает атмосферу и интерьеры эпохи югендстиля, можно будет посмотреть театральные постановки.
Институт Франции
Выставка о Латвии в Париже и мастерская make-up
Адрес: ул. Элизабетес, 59 (вход с ул. Стрелниеку)
Здесь посетители смогут ознакомиться с выставкой "Латвия в Париже. 1925-1937", которая посвящена участию нашей страны во Всемирной выставке в столице Франции. Будут работать ателье и мастерская make-up.
Музей Латвийского университета
Для любителей истории астрономии
Адрес: бульвар Райниса, 19
С 19:00 до 23:00 будет рабоать "Академическая машина времени", там вы сможете узнать, как раньше астрономы определяли правильное время.
Латвийский музея пожарного дела
Адрес: ул. Ханзас, 5
С 19:00 до 1:00 можно ознакомиться с экспозицией, а с 19:00 до 22:00 – осмотреть современную пожарно-спасательную технику. Заявлены тесты, конкурсы и викторины, которые посвящены теме безопасности.
Рижский замок
Адрес: площадь Пилс, 3
Традиционно в Ночь музеев свои двери приоткрывает резиденция президента Латвии. С 18:00 до 24:00 все желающие могут побывать в Рижском замке и осмотреть реновированную часть замка.
Внимание на входе проходит проверка безопастности. Не рекомендуется брать собой слишком большие сумки, продукты питания, металлические предметы и домашних питомцев. Прогнозируют очереди.
Банк Латвии
Адрес: ул. Кр. Валдемара, 2А (вход со стороны площади Пилс)
С 16:00 до 24:00 есть возможность побывать в центре знаний Банка Латвии "Мир денег". Экспозиция современная и интерактивная, а еще можно поностальгировать, глядя на нашу старую валюту - латы.
Рижская биржа
Адрес: Домская площадь, 6
С 18:00 до 23:00 здесь будет работать выставка "Из прошлого в будущее", которая посвящена 30-летию Латвийского общества реставраторов. Экспозиция дает возможность познакомиться с закулисьем реставрационного процесса. С 19:00 до 22:00 – можно будет принять участие в эстафете по ориентированию вместе с Молодежным клубом Художественного музея.
Музей истории Риги и мореходства
Адрес: ул. Паласта, 4
С 19:00 до 1:00 в Крестовой галерее Домского собора во внутреннем дворе можно будет ознакомиться с выставками, послушать выступления музыкантов, посмотреть театральные постановки, документальные фильмы. Здесь пройдет показ мод и будет работать фотосалон. Для осмотра откроются 13 залов музейных экспозиций, в интерьерах будет разрешено фотографироваться. С полуночи и до часа ночи – свободный микрофон.
Латвийский музей архитектуры
Адрес: ул. Маза пилс, 19
Начнем с того, что музей располагается в одном из "Трех братьев" – комплексе старейших жилых домов Риги, а это уже веская причина, чтобы туда заглянуть.
А ещё тут проходит выставка "Эскиз", которая посвещена проекту Рижского метро и протестам против реализации этого проекта времен Атмоды. Посетители смогут на интерактивной карте найти свою линию метро. Интересно же узнать, как бы вы добирались до дома, если бы в Риге было метро?
Маршруты по районам Риги
Пардаугава полна тайн
Музей истории таможни и налогов
Адрес: ул. Калнциема, 6, в 112-м помещении (1-й этаж), в здании Факультета инженерной экономики и управления Рижского Технического университета.
C 18:00 до 24:00 можно будет увидеть конфискат, а также технические средства, которые используют таможенники, чтобы обнаружить контрабанду, узнать, какие товары чаще дургих подделывают. Посетители смогут принять участие в игре "Что можно/нельзя провозить в багаже?", а также увидеть показательные выступления кинологов с собаками.
Дом науки Латвийского университета: на страже здоровья
Где: ул. Елгавас, 3
В Доме науки будут открыты два факультета – Физики, математики и оптометрии и Медицинский. Новое здание построено рядом с Центром естественных наук ЛУ.
В Ночь музеев можно будет осмотреть новое современное здание, что будет особенно интересно будущим абитуриентам. А еще с 19:00 до 23:00 здесь можно побывать на выставке "На страже здоровья".
Саркандаугава - больница и пивоварня
Рижский центр психиатрии и наркологии
Адрес: ул. Твайка, 2
В 18:00 в Ночь музеев откроется экспозиция "Александровские высоты – время перед Атмодой". Рижский центр психиатрии и наркологии находится в красивом месте – парке "Александровские высоты", который появился в нашем городе благодаря Александру Меньшикову. Долгое время больница была единственной психиатрической во всей Балтии. В 18:40 – состоится экскурсия по территории стационара "Три века за больничной стеной", в 20:00 – концерт. В 22:00 двери больницы закроются. Администрация просит посетителей уважать ночной покой пациентов.
Пивоварня "Алдарис"
Адрес: ул. Твайка, 44
С 17:00 до полуночи на территории пивоварни – программа Ночи музеев, подготовленная совместно с труппой независимого театра KVADRIFRONS. У посетителей будет возможность:
- увидеть перфомансы и принять в них участие;
- узнать историю пивоварни и осмотреть современные производственные помещения;
- побывать в бункере советского времени;
- продегустировать новый сорт пива под руководством сомелье и выбрать для себя самый подходящий сорт.
Загадочный Чиекуркалнс
Музей Латвийского союза художников
Адрес: творческий квартал Латвийского союза художников «Kombināts MĀKSLA» – ул. Гауяс, 1, 3, 5 ,9.
С 19:00 до 23:00 можно ознакомиться с выставками скульптур, керамики, сценографии, граффити. На территории квартала работают мастерские скульпторов, художников по металлу и стеклу , в них также можно будет заглянуть в Ночь музеев.
Путешествие по Югле, Тейке и Межциемсе
Музей истории VEF
Адрес: Дворец культуры VEF, ул. Ропажу, 2
С 19:00 до 1:00 музей будет отмечать 100-летие завода. Можно будет не только ознакомиться с выставкой, но и потанцевать в вестибюле Дворца культуры. В программе – музыка 20-30-х годов прошлого века, эстрадные хиты 1950-1970 годов, ритмы диско. Завершит музыкальный марафон современные инди-группы. А еще во Дворце культуры VEF можно будет примерить исторические костюмы.
Рижский мотор-музей
Адрес: ул. С. Эйзенштейна, 8
С самого утра, с 10:00 и до полуночи – вход в музей бесплатный! В 18:00, 19:00, 20:00 и в 21:00 – рассказы об автомобильных сигнальных рожках. Посетителей ждут музыкальные сюрпризы и, возможно, очереди!
Латвийский Этнографический музей
Адрес: ул. Бривибас, 21
С 19:00 до 23:00 на территории музея будет воссоздана атмосфера рыболовецкого поселка Курземе. Музей особенно приглашает семьи. Обещают увлекательные игры!
Полная программа доступна здесь.