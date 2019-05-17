Умерла Грампи Кэт - легендарная сердитая кошка
Кошка, которая известна в Интернете по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в соцсетях сообщили ее хозяева.
Хозяйка Грампи Кэт подтвердила в Instagram, что животное скончалось во вторник, 14 мая, от осложнений, вызванных инфекцией мочевыводящих путей.
Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97— Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17 May 2019
"Она спокойно умерла дома на руках у своей мамы Табаты утром во вторник, 14 мая", - говорится в публикации.
Хозяева кошки отметили, что Грампи Кэт "помогала миллионам людей по всему миру улыбаться даже в самые трудные времена".
Настоящая кличка кошки - Соус Тардар. Она родилась 4 апреля 2012 года. Слава к кошке пришла спустя несколько месяцев после рождения: 22 сентября родственник ее владельцев сделал публикацию с "сердитой кошкой" на портале Reddit. Причиной особенности внешнего вида животного стал ген карликовости, несмотря на то, что ее родители - самые обыкновенные кошки.
Судя по мордочке кисы, кажется, что она чем-то недовольна. Сначала пользователи в комментариях посчитали, что это результат фотошопа. Все сомнения пропали, когда хозяин выложил видео на YouTube-канале. Соус Тардар прозвали Grumpy Cat ("сердитый" или "сварливый"), и вскоре она стала героем всевозможных мемов, телешоу, а газеты и журналы печатали ее фотографии.
По состоянию на май 2019 года у Грампи Кэт было около 8,5 миллиона подписчиков в Facebook и 2,4 миллиона — в Instagram.