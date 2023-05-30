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Если возбудишься - застрелю. "Сука из Бухенвальда" Ильза Кох

Ильза Кох
Ильза Кох Фото: Wikimedia Commons

Жена начальника концлагеря Бухенвальд Ильза Кох, возможно, не так известна, как другие кровожадные нацисты, но, честное слово, она была такой же злой и садисткой. Кох ходила по территории лагеря так, как будто он принадлежал ей, терроризируя находящихся там заключенных. Из-за ее ужасных поступков ее прозвали "ведьмой Бухенвальда", или "сукой Бухенвальда".

В лагере Кох занимала очень важную должность - лагерного надзирателя. Бухенвальд был одним из лагерей, где заключенных использовали в качестве рабочей силы. Работа до смерти была одной из самых мучительных форм наказания.

Бухенвальд не был обычным концлагерем, так как там, к примеру, не было газовых камер, тем не менее там погибли тысячи узников. И все это - во время управления Ильзы Кох.

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