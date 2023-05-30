Если возбудишься - застрелю. "Сука из Бухенвальда" Ильза Кох

Жена начальника концлагеря Бухенвальд Ильза Кох, возможно, не так известна, как другие кровожадные нацисты, но, честное слово, она была такой же злой и садисткой. Кох ходила по территории лагеря так, как будто он принадлежал ей, терроризируя находящихся там заключенных. Из-за ее ужасных поступков ее прозвали "ведьмой Бухенвальда", или "сукой Бухенвальда".